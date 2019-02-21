Нацрада позапланово перевірить телеканал «112 Україна» за розпалювання ворожнечі



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Нацрада ухвалила сьогодні рішення про перевірку телеканалу

Підставою для перевірки стали зафіксовані під час моніторингу висловлювання ведучого і гостей програми «Хто кому Рабінович»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «112 Україна» через висловлювання в ефірі, що містять ознаки розпалювання ворожнечі, популяризації органів держави-агресора та поширення необ’єктивної інформації. Про це йдеться у повідомленні на сайті регулятора.

«21 лютого Національна рада на засіданні ухвалила рішення призначити позапланову виїзну перевірку супутниковому телеканалу «112 Україна» – ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ», м. Київ.

«Підставою для перевірки стали зафіксовані під час моніторингу висловлювання ведучого і гостей у студії, що свідчать про ознаки порушення тих норм законодавства, які забороняють пропагувати чи розпалювати національну, расову чи релігійну ворожнечу та ненависть, популяризувати чи пропагувати органи держави-агресора та їхні окремі дії, поширювати необ’єктивну інформацію», - йдеться у повідомленні.

Як уточнили в Нацраді, 30 грудня 2018 року в ефірі телеканалу транслювалася передача «Хто кому Рабінович» (з повтором 13.01.2019), у якій ведучий Вадим Рабінович, зокрема, висловлювався: «Скажите пожалуйста, это ничего, что сегодня спокойно с фашистскими флагами те, которые… ну, просто, молодежь не соображающая, и подстрекатели ходят по городу Киеву. Это нормально? Это ничего, что во многих военных подразделениях нашей страны татуировки, свастики. Это как? Соотносится с нашим завтрашним днем?».

У передачі LIVE 27 січня (повтори 28.01.2019 о 02:11 та 03.02.2019 о 10:01, ведучий Павло Кужеєв), гостем якої був лідер партії «Опозіційна платформа – За життя» Рабінович, звучали його слова: «Хотите Украину, которая своими героями видит вот этих вот последователей фашизма, – выбирайте фашизм! Но скажите чесно: нам нравятся эти фашисты… Нам навязывают эту искусственную какую-то идеологию «бандерштата», а також інші висловлювання, в яких вбачається порушення норм чинного законодавства.

16 лютого гостем передачі «Велике інтерв’ю» (повтор 17.02.2019 о 16:20, ведучий Кужеєв) був екс-прем’єр-міністр України Микола Азаров, який назвав події Революції гідності державним переворотом, а також заперечив наявність на Донбасі регулярних частин російської армії. «Но основа конфликта, запомните, – это государственный переворот. Не было бы государственного переворота, состоялись бы досрочные выборы – был бы Крым в Украине, и был бы Донбасс в Украине, был бы мир, согласие и стабильность», «Это ясно показало националистический неонацистский характер пришедшей власти», – звучали в ефірі твердження Азарова.

Крім того, як нагадали у регуляторі, 15 грудня 2018 року в ефірі телеканалу із вуст ведучого прозвучала інформація, яка була дубльована і текстом на екрані, про те, що у Вінниці 20 молодиків увірвалися до кафедрального собору після служби та вигнали звідти священиків. Інформація про захоплення собору згодом була спростована на сайтах Stopfake.org і Depo.ua. Однак у своєму телеефірі ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ» не спростувало інформацію, яка має ознаки поширення необ’єктивної інформації.

Таким чином, Національна рада вбачає у поширених на телеканалі «112 Україна» програмах ознаки порушення абзаців четвертого і дев'ятого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію».

Регулятор також звернеться до регіональних компаній «Аріадна ТВ», «Лідер ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Вибір» і «Новий формат ТВ», що мовлять з аналогічною до «112 Україна» програмною концепцією, з проханням надати записи їхніх ефірів для аналізу.