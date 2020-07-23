Білоруський опозиціонер пропонує однодумцям збиратися у Києві



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Опозиційні протести у Білорусі останнім часом не відбуваються без сутичок та затримань LIGA.net

Білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту»

У черговому відео, опублікованому в YouTube, бізнесмен повідомив, що перебуває в Києві.

«Повернуся першим рейсом за сигналом. Сінгапур почекає», - сказав блогер-бізнесмен.

Прокоп'єв стверждує - виїхав з Мінська через те, що за ним стежили.

Він запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту». Прокоп'єв подякував білорусам, які вийшли на акції протесту в різних містах світу та запропонував учасникам зв'язатися з ним. Також він запропонував допомогти опозиційним кандидаткам у передвиборчій роботі.

Бізнесмен повідомив, що Київ прийняв його тепло. ВІн сходив до пам'ятника Павлу Шеремету, який був його другом. Традиційно ролик завершився списком політв'язнів.

Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі відбудуться 9 серпня.

Одна з опозиційних кандидаток, Світлана Тихановська, не планувала балотуватися, але змінила свої плани після того, як її чоловікові відмовили у реєстрації та заарештували. Також днями вона з міркувань безпеки вивезла своїх дітей до однієї з країн Євросоюзу.