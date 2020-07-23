  1. Головна
  2. Відео
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Білоруський опозиціонер пропонує однодумцям збиратися у Києві

    • Розсилка
    Опозиційні протести у Білорусі останнім часом не відбуваються без сутичок та затримань - Білоруський опозиціонер пропонує однодумцям збиратися у Києві
    Опозиційні протести у Білорусі останнім часом не відбуваються без сутичок та затримань
    LIGA.net

    Білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту»

    У черговому відео, опублікованому в YouTube, бізнесмен повідомив, що перебуває в Києві.

    «Повернуся першим рейсом за сигналом. Сінгапур почекає», - сказав блогер-бізнесмен. 

    Прокоп'єв стверждує - виїхав з Мінська через те, що за ним стежили.

    Він запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту». Прокоп'єв подякував білорусам, які вийшли на акції протесту в різних містах світу та запропонував учасникам зв'язатися з ним. Також він запропонував допомогти опозиційним кандидаткам у передвиборчій роботі.

    Бізнесмен повідомив, що Київ прийняв його тепло. ВІн сходив до пам'ятника Павлу Шеремету, який був його другом. Традиційно ролик завершився списком політв'язнів.

    Нагадаємо, президентські вибори у Білорусі відбудуться 9 серпня.

    Одна з опозиційних кандидаток, Світлана Тихановська, не планувала балотуватися, але змінила свої плани після того, як її чоловікові відмовили у реєстрації та заарештували. Також днями вона з міркувань безпеки вивезла своїх дітей до однієї з країн Євросоюзу.

    Білорусь Олександр Лукашенко опозиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ