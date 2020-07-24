Білоруська опозиціонерка вперше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів



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Світлана Тихановська з представницями штабів опозиціонерів - Віктора Бабаріко та Валерія Цепкало DW

Кандидатка закликала не брати участі у достроковому голосуванні, ставати незалежними спостерігачами і захищати свій вибір

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановска вперше з'явилася на державному ТБ. Говорила про фальсифікації, політв'язнів і смертність у країні від COVID-19. Раніше на білоруському телебаченні ці теми були табу.

Світлана Тихановська вирішила балотуватися у президенти Білорусі після того, якїї чоловікові відмовили у реєстрації кандитатом та заарештували. Днями вона з міркувань безпеки вивезла своїх дітей до однієї із країн Євросоюзу.

Вибори Президента у Білорусі відбудуться 9 серпня.

Відео проекту «Настоящее время»

Джерело: Радіо Свобода