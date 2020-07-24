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    Білоруська опозиціонерка вперше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів

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    Світлана Тихановська з представницями штабів опозиціонерів - Віктора Бабаріко та Валерія Цепкало - Білоруська опозиціонерка вперше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів
    Світлана Тихановська з представницями штабів опозиціонерів - Віктора Бабаріко та Валерія Цепкало
    DW

    Кандидатка закликала не брати участі у достроковому голосуванні, ставати незалежними спостерігачами і захищати свій вибір

    Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановска вперше з'явилася на державному ТБ. Говорила про фальсифікації, політв'язнів і смертність у країні від COVID-19. Раніше на білоруському телебаченні ці теми були табу.

    Світлана Тихановська вирішила балотуватися у президенти Білорусі після того, якїї чоловікові відмовили у реєстрації кандитатом та заарештували. Днями вона з міркувань безпеки вивезла своїх дітей до однієї із країн Євросоюзу.

    Вибори Президента у Білорусі відбудуться 9 серпня.

    Відео проекту «Настоящее время»

    Джерело: Радіо Свобода

    Білорусь вибори Олександр Лукашенко
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