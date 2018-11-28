Капітан захопленого РФ корабля попросив у суді надати йому перекладача



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Мельничук попросив надати йому перекладача, зазначивши, що не розуміє російську мову

Капітан захопленого Росією буксиру «Яни Капу» Олег Мельничук під час обрання йому запобіжного заходу в анексованому Сімферополі, попросив надати йому перекладача, зазначивши, що не розуміє російську мову.

Про це Громадському повідомив його адвокат Едем Семедляєв.

«Він сказав, що не повністю розуміє те, що відбувається у суді, і попросив надати перекладача. Суд задовольнив це клопотання. Однак всі інші клопотання не прийняв до уваги і, як під копірку, обрав такий запобіжний захід, як усім іншим морякам — арешт на два місяці», — сказав Едем Семедляєв.

Нагадаємо, зранку 25 листопада українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український буксир та пошкодило його.

Згодом російські судна обстріляли та захопили українські кораблі біля Керченської протоки. За останніми даними, шестеро українських моряків дістали поранення. ФСБ Росії підтвердила обстріл і затримання українських кораблів у Керченській протоці. Загалом на трьох суднах були 24 українських військових, двоє з них службовці СБУ.