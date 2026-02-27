Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів

Уряд схвалив контракт на 23 гелікоптери із заводом у Сомерсеті, де працюють 3 тисячі осіб

Уряд Великої Британії планує схвалити закупівлю 23 військових гелікоптерів на суму близько 1 млрд євро. Замовлення мають розмістити на підприємстві в Йовілі у графстві Сомерсет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Йдеться про контракт із заводом у Йовілі, який належить італійській компанії Leonardo. Це останнє підприємство у Великій Британії, що спеціалізується на виробництві військових гелікоптерів.

На заводі працюють близько 3 тисяч осіб. Раніше генеральний директор Leonardo Роберто Чінголані заявляв, що майбутнє підприємства може опинитися під загрозою у разі відмови британського уряду від контракту.

За даними ЗМІ, міністерка фінансів та прем’єр-міністр Британії втрутилися в процес, щоб забезпечити укладення угоди. Мета: продовжити реалізацію проєкту та зберегти робочі місця на підприємстві.

Leonardo є одним із провідних європейських виробників оборонної техніки та авіаційної продукції. Завод у Йовілі має стратегічне значення для британського оборонного сектору, оскільки є єдиним у країні майданчиком з виробництва військових гелікоптерів.

Нагадаємо, що у Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод – виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, чиї безпілотники давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни. За словами посла у Великій Британії Валерія Залужного, запуск виробництва саме в цій країні має глибоку стратегічну логіку. Це не перенесення центру тяжіння з України.