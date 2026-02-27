«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
«Гірники» в 1/8 фіналу єврокубка зустрінуться з представником чемпіонату Польщі
Під час жеребкування наступного раунду Ліги конференцій донецькому «Шахтарю» дістався познанський «Лех». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію церемонії.
Перший поєдинок відбудеться 12 березня. Матч-відповідь зіграють 19 березня. Переможець протистояння у чвертьфіналі зустрінеться із сильнішим у парі нідерландського АЗ та «Спарти» з Праги.
Досі «гірники» перетиналися лише з одним представником Польщі – варшавською «Легією». За плечима «Шахтаря» дві перемоги над польським грандом. Натомість в жовтні торік віцечемпіон України програв «армійцям» із польської столиці в основному раунді Ліги конференцій.
Усі пари 1/8 фіналу Ліги конференцій 2025/26:
- «Лех» – «Шахтар»
- АЗ – «Спарта»
- «Крістал Пелас» – АЕК Ларнака
- «Фіорентина» – «Ракув»
- «Самсунспор» – «Райо Вальєкано»
- «Целє» – АЕК Афіни
- «Сігма» – «Майнц»
- «Рієка» – «Страсбур»
До слова, раніше відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Центральним протистоянням стадії будуть поєдинки мадридського «Реала» й англійського «Манчестер Сіті». За останні 14 років гранди провели 15 очних матчів у головному єврокубку.
Нещодавно УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів. Інвентар виготовив німецький виробник adidas. Дизайнери надихалися містом-господарем фіналу – Будапештом.
