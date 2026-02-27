«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій

«Гірники» в 1/8 фіналу єврокубка зустрінуться з представником чемпіонату Польщі

Під час жеребкування наступного раунду Ліги конференцій донецькому «Шахтарю» дістався познанський «Лех». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію церемонії.

Перший поєдинок відбудеться 12 березня. Матч-відповідь зіграють 19 березня. Переможець протистояння у чвертьфіналі зустрінеться із сильнішим у парі нідерландського АЗ та «Спарти» з Праги.

Досі «гірники» перетиналися лише з одним представником Польщі – варшавською «Легією». За плечима «Шахтаря» дві перемоги над польським грандом. Натомість в жовтні торік віцечемпіон України програв «армійцям» із польської столиці в основному раунді Ліги конференцій.

Усі пари 1/8 фіналу Ліги конференцій 2025/26:

«Лех» – «Шахтар»

АЗ – «Спарта»

«Крістал Пелас» – АЕК Ларнака

«Фіорентина» – «Ракув»

«Самсунспор» – «Райо Вальєкано»

«Целє» – АЕК Афіни

«Сігма» – «Майнц»

«Рієка» – «Страсбур»

До слова, раніше відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Центральним протистоянням стадії будуть поєдинки мадридського «Реала» й англійського «Манчестер Сіті». За останні 14 років гранди провели 15 очних матчів у головному єврокубку.

Нещодавно УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів. Інвентар виготовив німецький виробник adidas. Дизайнери надихалися містом-господарем фіналу – Будапештом.