УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
У другому за рангом єврокубку визначилися пари чергового раунду
Учасники плей-офф Ліги Європи дізналися наступних суперників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію церемонії.
У прийдешньому раунді окреслилися кілька цікавих протистоянь. Зокрема, французький «Ліон» Паулу Фонсеки та Романа Яремчука протистоятиме «Сельті» з іспанького Віго. Італійська «Рома» Артема Довбика зустрінеться зі співвітчизниками з «Болоньї».
Отримав суперника й головний фаворит турніру. Бірмінгемська «Астон Вілла» поміряється силами з французьким «Ліллем». Натомість данський «Мідтьюлланн» намагатиметься нав'язати конкуренцію англійському «Ноттінгему».
Усі пари 1/8 фіналу Ліги Європи 2025/26:
- «Ференцварош» – «Брага»
- «Панатінаїкос» – «Бетіс»
- «Генк» – «Фрайбург»
- «Сельта» – «Ліон»
- «Штутгарт» – «Порту»
- «Ноттінгем Форест» – «Мідтьюлланн»
- «Болонья» – «Рома»
- «Лілль» – «Астон Вілла»
До слова, раніше відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Центральним протистоянням стадії будуть поєдинки мадридського «Реала» й англійського «Манчестер Сіті». За останні 14 років гранди провели 15 очних матчів у головному єврокубку.
Раніше УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів. Інвентар виготовив німецький виробник adidas. Дизайнери надихалися містом-господарем фіналу – Будапештом.
