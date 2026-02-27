УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

У другому за рангом єврокубку визначилися пари чергового раунду

Учасники плей-офф Ліги Європи дізналися наступних суперників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію церемонії.

У прийдешньому раунді окреслилися кілька цікавих протистоянь. Зокрема, французький «Ліон» Паулу Фонсеки та Романа Яремчука протистоятиме «Сельті» з іспанького Віго. Італійська «Рома» Артема Довбика зустрінеться зі співвітчизниками з «Болоньї».

Отримав суперника й головний фаворит турніру. Бірмінгемська «Астон Вілла» поміряється силами з французьким «Ліллем». Натомість данський «Мідтьюлланн» намагатиметься нав'язати конкуренцію англійському «Ноттінгему».

Усі пари 1/8 фіналу Ліги Європи 2025/26:

«Ференцварош» – «Брага»

«Панатінаїкос» – «Бетіс»

«Генк» – «Фрайбург»

«Сельта» – «Ліон»

«Штутгарт» – «Порту»

«Ноттінгем Форест» – «Мідтьюлланн»

«Болонья» – «Рома»

«Лілль» – «Астон Вілла»

До слова, раніше відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Центральним протистоянням стадії будуть поєдинки мадридського «Реала» й англійського «Манчестер Сіті». За останні 14 років гранди провели 15 очних матчів у головному єврокубку.

Раніше УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів. Інвентар виготовив німецький виробник adidas. Дизайнери надихалися містом-господарем фіналу – Будапештом.