Виробники підвищили ціни на картоплю: причина

Зростання попиту з боку оптових компаній і роздрібних мереж підштовхнуло ринок вгору

На українському ринку виробники підвищили ціни на картоплю через активний попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EastFruit.

За даними щотижневого моніторингу, за останній тиждень картопля в українських господарствах подорожчала в середньому на 14%. Наразі відпускні ціни коливаються в межах 8-15 грн за кілограм залежно від якості продукції та обсягів партій.

Аналітики зазначають, що зростання цін зумовлене високим попитом з боку оптових покупців та торговельних мереж. Водночас частина виробників стримує продажі, очікуючи повторення минулорічного сценарію, коли відпускна ціна сягала 30 грн за кілограм.

Втім ключові гравці ринку вважають, що цього сезону настільки різкого подорожчання не відбудеться. За їхніми оцінками, подальше суттєве зростання цін може стимулювати збільшення імпорту.

Попри актуальну динаміку, наразі картопля в Україні надходить у продаж у середньому на 55% дешевше, ніж у відповідний період минулого сезону. Більшість фермерів планують і надалі підвищувати ціни, мотивуючи це швидким скороченням запасів у сховищах.

