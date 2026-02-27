Головна Новини
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
За тиждень ціни зросли на 14%, фермери очікують подальшого скорочення запасів
Зростання попиту з боку оптових компаній і роздрібних мереж підштовхнуло ринок вгору

На українському ринку виробники підвищили ціни на картоплю через активний попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EastFruit.

За даними щотижневого моніторингу, за останній тиждень картопля в українських господарствах подорожчала в середньому на 14%. Наразі відпускні ціни коливаються в межах 8-15 грн за кілограм залежно від якості продукції та обсягів партій.

Аналітики зазначають, що зростання цін зумовлене високим попитом з боку оптових покупців та торговельних мереж. Водночас частина виробників стримує продажі, очікуючи повторення минулорічного сценарію, коли відпускна ціна сягала 30 грн за кілограм.

Втім ключові гравці ринку вважають, що цього сезону настільки різкого подорожчання не відбудеться. За їхніми оцінками, подальше суттєве зростання цін може стимулювати збільшення імпорту.

Попри актуальну динаміку, наразі картопля в Україні надходить у продаж у середньому на 55% дешевше, ніж у відповідний період минулого сезону. Більшість фермерів планують і надалі підвищувати ціни, мотивуючи це швидким скороченням запасів у сховищах.

Нагадаємо, що молочна галузь України переживає найглибшу кризу за останні роки і може втратити до 20% промислового виробництва вже до кінця 2026 року. За даними галузі, закупівельні ціни на молоко-сировину у 2025 та на початку 2026 року впали на 23%. У лютому середня ціна становить близько 13,5 грн за кілограм без ПДВ, тоді як прямі операційні витрати перевищують 16 грн. Фактично виробники працюють у збиток. Промислові ферми на 1 тис. -1 200 корів щомісяця втрачають понад 1 млн грн.

ціни овочі підвищення цін

