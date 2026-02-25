Головна Країна Наука та освіта
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців

пресреліз
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Університет медицини та соціальних наук фактично посідає перше місце серед медичних закладів вищої освіти за кількістю іноземних студентів

Українські заклади вищої освіти зберігають позиції на міжнародному освітньому ринку

За даними Українського державного центру міжнародної освіти, станом на 1 січня 2026 року в Україні навчається 21 271 іноземний студент із 127 країн світу.

Більшість іноземних студентів навчається в закладах вищої освіти Київської та Харківської областей, а також Сумської, Одеської, Миколаївської і Запорізької областей. Найбільше здобувачів освіти прибувають із Китаю, Азербайджану, Грузії, Індії, Марокко, Туреччини, Туркменістану, Польщі та Вірменії.

Перше місце за кількістю іноземних студентів посідає Київський національний університет технологій та дизайну. До п’ятірки лідерів також входить – Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут».

«Наш результат – це не один «секрет», а комплекс чинників, серед яких системний міжнародний менеджмент, сильний академічний бренд технічної освіти, гнучкість в умовах війни та прозора фінансова модель. Ми є вузькопрофільним університетом у сфері авіації, космосу, машинобудування та ІТ, і це ті напрями, які мають стабільний попит серед іноземних студентів.

Сьогодні університет став мобільним завдяки адаптації освітнього процесу до країни перебування студента: це стосується розкладу, формату навчання, організації практики та комунікації. Фактично ми перейшли від географічно прив’язаної моделі до глобальної моделі навчання, де локація студента більше не впливає на якість його професійної підготовки», – пояснює Олексій Литвинов, в. о. ректора Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут».

Традиційно значний інтерес іноземців викликають медичні спеціальності. До десятки українських університетів за кількістю здобувачів освіти з інших країн входить низка закладів медичного профілю.

Зокрема, Університет медицини та соціальних наук. Він демонструє один із найвищих показників і фактично посідає перше місце серед медичних ЗВО за кількістю іноземних студентів.

«Це результат нашої відкритості до світу, високих академічних стандартів та постійного розвитку міжнародного партнерства. Для нас важливо не лише залучати студентів із-за кордону, а й створювати для них якісне освітнє середовище та можливості для професійного зростання», – зазначив президент Університету медицини та соціальних наук Антон Смірнов.

Університет розвиває сучасну матеріально-технічну базу, орієнтується на міжнародні протоколи лікування та забезпечує клінічну підготовку, зокрема на базі Центру в Румунії з можливістю проходження практики в європейських медичних установах.

Фахівці зазначають, що навіть в умовах повномасштабної війни інтерес іноземців до української вищої освіти зберігається. Подальший розвиток цього напряму залежить від стабільності освітньої політики, якості підготовки фахівців та розширення міжнародної співпраці.

Коментарі — 0

25 лютого, 16:03
