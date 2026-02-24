Головна Новини
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Кінг підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ
фото: x.com/StephenKing

Кінг виступив проти російської агресії 24 лютого 2022 року

Легендарний американський письменник Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у четверту річниці повномасштабного вторгнення Росії, пише «Главком».

Кінг сказав українцям: «Ми були з вами чотири роки тому – і ми з вами зараз. Слава Україні! Будьте сильними».

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Ukraine WOW (@ukrainewow)

Варто зазначити, що Стівен Кінг підтримав Україну і виступив проти російської агресії відразу ж, 24 лютого 2022 року. Кінг заявив, що він не видаватиме книги в РФ. Він регулярно нагадує світові про Україну і прямо говорить, що всім варто розуміти, хто стоїть за повномасштабною війною – Росія і Путін. 

Нагадаємо, сотні людей підтримали акцію до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну «Зупинимо зло разом». У різних країнах світу від Антарктиди до США люди вийшли на вулиці в підтримку України. 

До слова, 24 лютого, головний символ французької столиці засяяв синім та жовтим кольорами на знак солідарності з Україною у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. 

Напередодні будівля Єврокомісії в Брюсселі засяяла кольорами державного прапора України. 

