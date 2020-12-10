Карантин вихідного дня призвів до другого піку безробіття – Шмигаль

Уряд визнав, що карантин вихідного дня вплинув на рівень зайнятості

Карантин вихідного дня в Україні призвів до другого піку безробіття. Про це в інтерв'ю Українській правді розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що карантин вихідного дня не мав значного впливу на економіку України та в цілому ВВП сильно не постраждав. Однак, від таких обмежень постраждала сфера обслуговування і розваг з великою кількістю робочих місць. За словами прем'єра, на сьогодні в країні 420 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних.

«Можна говорити, що карантин вихідного дня вплинув на рівень зайнятості. Це негативний вплив, він є, він відстежується за графіками», – заявив Шмигаль.

Він підкреслив, що на початку карантину в Україні в березні була 361 тисяча зареєстрованих безробітних, а сьогодні - 420 тисяч, хоча ще місяць тому було 396 тисяч.

«Ви бачите - після карантину вихідного дня цифра зросла. Тобто ось відповідь: ВВП не постраждав, але от люди, ми маємо другий пік звернень з безробіття: перший був після початку карантину», – сказав прем'єр.

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

В Україні з 14 до 30 листопада діяв карантин вихідного дня. Під час карантину вихідного дня було заборонено працювати кафе, ресторанам, барам (тільки на винос), торговим розважальним центрам, закладам культури, спортзалам, фітнес-центрам. Карантин вихідного дня спричинив масові акції протесту підприємців та відмову місцевої влади запроваджувати такі обмеження.