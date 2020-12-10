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    Карантин вихідного дня призвів до другого піку безробіття – Шмигаль

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    Денис Шмигаль: Ви бачите&nbsp;&ndash; після карантину вихідного дня цифри показників безробіття зросли - Карантин вихідного дня призвів до другого піку безробіття – Шмигаль
    Денис Шмигаль: Ви бачите – після карантину вихідного дня цифри показників безробіття зросли
    Фото: Українська правда

    Уряд визнав, що карантин вихідного дня вплинув на рівень зайнятості

    Карантин вихідного дня в Україні призвів до другого піку безробіття. Про це в інтерв'ю Українській правді розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.  

    Шмигаль зазначив, що карантин вихідного дня не мав значного впливу на економіку України та в цілому ВВП сильно не постраждав. Однак, від таких обмежень постраждала сфера обслуговування і розваг з великою кількістю робочих місць. За словами прем'єра, на сьогодні в країні 420 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних.

    «Можна говорити, що карантин вихідного дня вплинув на рівень зайнятості. Це негативний вплив, він є, він відстежується за графіками», –  заявив Шмигаль.

    Він підкреслив, що на початку карантину в Україні в березні була 361 тисяча зареєстрованих безробітних, а сьогодні - 420 тисяч, хоча ще місяць тому було 396 тисяч.

    «Ви бачите - після карантину вихідного дня цифра зросла. Тобто ось відповідь: ВВП не постраждав, але от люди, ми маємо другий пік звернень з безробіття: перший був після початку карантину», – сказав прем'єр.

    В Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

    Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.

    В Україні з 14 до 30 листопада діяв карантин вихідного дня. Під час карантину вихідного дня було заборонено працювати кафе, ресторанам, барам (тільки на винос), торговим розважальним центрам, закладам культури, спортзалам, фітнес-центрам. Карантин вихідного дня спричинив масові акції протесту підприємців та відмову місцевої влади запроваджувати такі обмеження. 

    Теги: карантин Денис Шмигаль коронавірус
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