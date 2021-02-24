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    Кардіологи назвали головну «мішень» нового штаму коронавірусу

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    Коронавірус зрештою призводить до запалення серцевого м'яза &ndash; міокардиту - Кардіологи назвали головну «мішень» нового штаму коронавірусу
    Коронавірус зрештою призводить до запалення серцевого м'яза – міокардиту

    Серцеву недостатність виявили у 7-12% госпіталізованих пацієнтів

    Коронавірус продовжує поширюватися по світу та в Україні. Стали з'являтися нові штами цього вірусу і вчені стверджують, що це природний процес. Найбільшу небезпеку коронавірус представляє для людей з хронічними захворюваннями.

    Лікар-кардіолог, професор медицини Фарук Джингьоз з Туреччини заявив, що новий штам коронавірусу потрапляє в організм через легені, але головною його метою є серце. Про це повідомляє CNN.

    «Встановили, що першою точкою поразки мутованого коронавірусу є легені. Відомо, що в легенях є велика кількість рецепторів, з якими контактує вірус», - відзначає фахівець.

    Лікар повідомив, що уражаються легені майже у всіх пацієнтів з коронавірусом і з'являється пневмонія або плеврит. У пацієнтів з тяжким перебігом хвороби посилюється дихальна недостатність, а потім доводиться підключати хворого до апарату штучного дихання. Проте головною мішенню коронавірусу є серце людини.

    «Легені не є органом-мішенню, а органом-господарем. Рецептори, де вірус потрапляє і закріплюється в тілі, знаходяться не лише в легенях, але й в серці, внутрішній стінці судин, тонкому кишечнику, нирках і нервових клітинах», - додав кардіолог.

    Він пояснив, що коронавірус викликає такі наслідки через те, що частинки вірусу осідають безпосередньо в самому серці й токсини викликають функціональну слабкість. Це призводить до запалення серцевого м'яза – міокардиту.

    Через дії вірусу серцевий м'яз набухає, і організм не може виробляти ефективно кров'яний тиск. В результаті розвивається серцева недостатність. Серцева недостатність виявлялася у 7-12% госпіталізованих хворих.

    Цей незвичайний набряк серцевих м'язів, на жаль, викликає порушення серцевого ритму разом з порушеннями в нейронної мережі серця, що приводить до раптової смерті.

    Теги: медицина лікар наука хвороби вірус коронавірус
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