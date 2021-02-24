Вакцинуватися чи ні? Помісна церква озвучила свою позицію

Українська церква підтримує добровільну та свідому вакцинацію проти коронавірусу

У Православної церкви України немає жодних заперечень щодо вакцинації в цілому як медичної процедури: вона не суперечить ані Божим заповідям, ані засадам християнської віри. Проце повідомляється на сторінці Помісної церкви у «Фейсбук».

В Українській православній церкві також нагадали, що свою позицію щодо щеплень вони озвучили ще до початку пандемії.

«Церква не буде примушувати будь-кого до вакцинації. Процедура вакцинації мусить бути добровільною та усвідомленою. Кожна людина вільна прийняти власне зважене та відповідальне рішення, яке буде спиратися на фахові висновки та рекомендації лікарів, медиків, спеціалістів, буде враховувати стан здоров‘я та інші важливі фактори», - йдеться у повідомленні.

Українські священники наголошують, що ця позиція відповідає загальному вченню церкви щодо лікування – закликаючи вірних дбати про здоров’я, церква спонукає всіх дослухатися до лікарів, використовувати добрі засоби лікування, однак не може ані визначати, яке саме це має бути лікування у конкретному випадку чи якими саме засобами.

«Відтак цілком очевидно, що церква як інституція, священнослужителі, релігійні діячі не можуть і не повинні брати на себе відповідальність щодо сертифікації, якості, ефективності, умов транспортування і зберігання доз вакцини, правильності та доцільності для конкретної особи проведення процедури щеплення. Адже це – зона відповідальності системи охорони здоров’я та держави.

Тому свідомо ставлячись до збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, розуміючи, що людське життя є дар Божий та має велику цінність, кожен має підійти до цього питання відповідально, ретельно зваживши всі «за» і «проти», в той же час пам’ятаючи, що питання вакцинації не є виключно особистим – воно напряму стосується здоров’я всього народу і життя наших ближніх», - наголосили у Помісній церкві.

Нагадаємо, що Вселенський Патріарх Варфоломій 28 січня у Стамбулі зробив щеплення від коронавірусу. Він висловив надію на те, що найближчим часом якомога більше людей отримає вакцину від коронавірусу, щоб зупинити смертельну хворобу.

Як повідомлялося на початку січня, патріарх Варфоломій закликає людей робити щеплення від коронавірусу.

Водночас церква Московського патріархату в Україні спровокувала в соцмережах кампанію проти «примусової вакцинації», яку начебто готує українська влада. Церква влаштувала опитування своїх вірян, яких начебто будуть насильно вакцинувати, бо законопроєкт «Про громадське здоров'я» передбачав положення про «примусову вакцинацію». Тепер Центр інформації цієї релігійної організації, посилаючись на думку своїх вірян і цитуючи їх, наполягає, що люди не бажають вакцинуватись.

Як відомо, 23 лютого в аеропорту «Бориспіль» сів літак з першою партією вакцини від коронавіруса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Буквально за годину до цього стало відомо, що в Україні зареєстрували вакцину Covishield для екстреного використання.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцину від Covid-19.

Раніше стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

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