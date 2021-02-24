В Україні за добу госпіталізовано понад три тисячі коронавірусних хворих
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується
Фото з відкритих джерел
Найбільший добовий приріст заражених у Вінницькій та Івано-Франківській областях
В Україні за минулу добу, 23 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 5 850 людей. Також 3 645 пацієнтів одужали, а 152 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3 049 людей.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 79 538 (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 317 694 особи;
- одужало – 1 155 422 особи;
- летальних випадків – 25 461;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 772 495.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 547 випадків;
- Вінницька область – 601 випадок;
- Волинська область – 140 випадків;
- Дніпропетровська область – 227 випадків;
- Донецька область – 126 випадків;
- Житомирська область – 164 випадки;
- Закарпатська область – 389 випадків;
- Запорізька область – 156 випадків;
- Івано-Франківська область – 600 випадків;
- Київська область – 275 випадків;
- Кіровоградська область – 58 випадків;
- Луганська область – 51 випадок;
- Львівська область – 287 випадків;
- Миколаївська область – 204 випадки;
- Одеська область – 215 випадків;
- Полтавська область – 92 випадки;
- Рівненська область – 145 випадків;
- Сумська область – 136 випадків;
- Тернопільська область – 174 випадки;
- Харківська область – 361 випадок;
- Херсонська область – 28 випадків;
- Хмельницька область – 235 випадків;
- Черкаська область – 74 випадки;
- Чернівецька область – 524 випадки;
- Чернігівська область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.