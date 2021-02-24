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    В Україні за добу госпіталізовано понад три тисячі коронавірусних хворих

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    <span>Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується&nbsp;</span><br /><br /> - В Україні за добу госпіталізовано понад три тисячі коронавірусних хворих
    Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується 

    Фото з відкритих джерел

    Найбільший добовий приріст заражених у Вінницькій та Івано-Франківській областях

    В Україні за минулу добу, 23 лютого, коронавірусну хворобу виявили у 5 850 людей. Також 3 645 пацієнтів одужали, а 152 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3 049 людей.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 79 538 (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639).
    За весь час пандемії в Україні:
    • захворіло – 1 317 694 особи;
    • одужало – 1 155 422 особи;
    • летальних випадків – 25 461;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6 772 495.
    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.
    Кількість захворювань в регіонах за добу:
    • м. Київ – 547 випадків;
    • Вінницька область – 601 випадок;
    • Волинська область – 140 випадків;
    • Дніпропетровська область – 227 випадків;
    • Донецька область – 126 випадків;
    • Житомирська область – 164 випадки;
    • Закарпатська область – 389 випадків;
    • Запорізька область – 156 випадків;
    • Івано-Франківська область – 600 випадків;
    • Київська область – 275 випадків;
    • Кіровоградська область – 58 випадків;
    • Луганська область – 51 випадок;
    • Львівська область – 287 випадків;
    • Миколаївська область – 204 випадки;
    • Одеська область – 215 випадків;
    • Полтавська область – 92 випадки;
    • Рівненська область – 145 випадків;
    • Сумська область – 136 випадків;
    • Тернопільська область – 174 випадки;
    • Харківська область – 361 випадок;
    • Херсонська область – 28 випадків;
    • Хмельницька область – 235 випадків;
    • Черкаська область – 74 випадки;
    • Чернівецька область – 524 випадки;
    • Чернігівська область – 41 випадок.
    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр лікарня Максим Степанов коронавірус
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