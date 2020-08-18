Коронавірус став більш заразним, але менш смертельним – дослідження



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«Вірус зацікавлений в тому, щоб заразити більше людей, але не вбивати їх, оскільки він залежить від господаря як джерела живлення та місця проживання»

Новий коронавірус SARS-CoV-2 мутував і став більш заразним, активно поширюючись країнами світу та інфікуючи дедалі більше людей. Водночас летальність від спричиненої ним коронавірусної хвороби серйозно знизилася.

Про це пише Reuters.

За словами старшого консультанта Національного університету Сингапуру та новообраного президента Міжнародного товариства з інфекційних хвороб Пола Тамбья, поширення коронавірусу, який зазнав мутації D614G, збіглося зі зниженням рівня смертності.

«Можливо, це навіть добре - мати більш заразний, але менш смертоносний вірус», - пояснив він.

Учений розповів, що переважна більшість вірусів внаслідок мутації справді стають менш смертельними.

«Вірус зацікавлений в тому, щоб заразити більше людей, але не вбивати їх, оскільки він залежить від господаря як джерела живлення та місця проживання», - сказав він.

За останніми даними, із 22 мільйонів зафіксованих випадків зараження коронавірусом 15,5 мільйона вже вважають закритими. Із них 14,7 мільйона одужали і 777 тисяч, або 5%, померли. Водночас від середини липня у світі фіксується найбільша кількість щоденних нових випадків зараження — понад 250 тисяч, тоді як наприкінці весни ця цифра сягнула 100 тисяч. Але смертність при цьому почала знижуватися – у квітні у світі фіксувалося по 7—8 тисяч смертей на добу, а влітку цей показник впав до 6 тисяч, попри значно більше поширення коронавірусу.

Також вчені оприлюднили нову версію виникнення коронавірусу. Хвороба могла виникнути ще у 2012 році.