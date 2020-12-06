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    Карпатські села атакують вовки

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    Хижаків у довколишніх лісах стало майже втричі більше - Карпатські села атакують вовки
    Хижаків у довколишніх лісах стало майже втричі більше

    Жертвами хижаків вже стали понад десять домашніх собак

    В селищі Ворохта Івано-Франківської області вовки наблизилися до людських осель. Про це йдеться в сюжеті телеканалу «2+2».

    На кадри камери спостереження одного з будинків потрапили два вовки, що нишпорили двором. Цього разу обійшлося без жертв.

    До людських домівок вовки приходять вночі, кажуть ворохтянці. Полюють за легкою здобиччю — домашніми собаками, які поступаються їм розміром і ще сидять на прив’язі.

    За словами лісників, хижаків у довколишніх лісах стало майже втричі більше. Одна з версій — це мігранти, можливо, з сусідньої Румунії. До людських дворів, імовірно, їх жене голод.

    Жителів Ворохти просять бути обережними і особливо стежити за дітьми, адже на дорослу людину вовки нападають вкрай рідко.

    Теги: мігранти
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