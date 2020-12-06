Карпатські села атакують вовки

Хижаків у довколишніх лісах стало майже втричі більше

Жертвами хижаків вже стали понад десять домашніх собак

В селищі Ворохта Івано-Франківської області вовки наблизилися до людських осель. Про це йдеться в сюжеті телеканалу «2+2».

На кадри камери спостереження одного з будинків потрапили два вовки, що нишпорили двором. Цього разу обійшлося без жертв.

До людських домівок вовки приходять вночі, кажуть ворохтянці. Полюють за легкою здобиччю — домашніми собаками, які поступаються їм розміром і ще сидять на прив’язі.

За словами лісників, хижаків у довколишніх лісах стало майже втричі більше. Одна з версій — це мігранти, можливо, з сусідньої Румунії. До людських дворів, імовірно, їх жене голод.

Жителів Ворохти просять бути обережними і особливо стежити за дітьми, адже на дорослу людину вовки нападають вкрай рідко.