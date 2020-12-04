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    Із зашморгами на шиях: у Чорнобильській зоні невідомі вбили коней Пржевальського (шокуючі фото)

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    <span>У Чорнобильській зоні їх налічується близько 150 коней Пржевальського</span> - Із зашморгами на шиях: у Чорнобильській зоні невідомі вбили коней Пржевальського (шокуючі фото)
    У Чорнобильській зоні їх налічується близько 150 коней Пржевальського
    Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

    Тварини потрапили в пастки-петлі на великих копитних

    2 грудня співробітники Чорнобильського заповідника отримали анонімне повідомлення про кричущий факт загибелі коней Пржевальського з зашморгами на шиях біля с. Корогод.

    Науковці відразу виїхали на місце можливого злочину. Про це повідомляється на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

    Як виявилось, дійсно, в петлі з металевого тросу потрапило спочатку лоша віком до одного року, а потім доросла особина (можливо, кобила).

    Тварини намагались звільнитись з пасток, але загинули. Трупи об’їли вовки та круки.

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    Із зашморгами на шиях: у Чорнобильській зоні невідомі вбили коней Пржевальського (шокуючі фото)
    Із зашморгами на шиях: у Чорнобильській зоні невідомі вбили коней Пржевальського (шокуючі фото)
    Із зашморгами на шиях: у Чорнобильській зоні невідомі вбили коней Пржевальського (шокуючі фото)
    Із зашморгами на шиях: у Чорнобильській зоні невідомі вбили коней Пржевальського (шокуючі фото)
    Із зашморгами на шиях: у Чорнобильській зоні невідомі вбили коней Пржевальського (шокуючі фото)
    Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

    Зібрані матеріали разом із заявою передані до правоохоронних структур.

    «Однак, є інформація, що на території зони відчуження встановлена не одна така пастка. Їх потрібно розшукати й знищити. А заодно й сотні інших небезпечних предметів, що можуть становити серйозну загрозу для мешканців заповідника», - зазначили співробітники заповідники.

    Каналізаційні колодязі, залишки натягнутих дротів, особливо колючих, проржавілі металеві труби і т.д. – це все необхідно збирати, утилізувати, розчищати чи засипати.

    Вони просять фінансової допомоги усіх небайдужих. «Це дозволить заповіднику, котрий фінансується з бюджету і не має окремих статей витрат на такі специфічні роботи, організувати масштабний рейд й активно зайнятись очисткою заповідної території», - пояснили фахівці заповідника.

    Теги: вбивство Чорнобильська зона тварини Заповідники
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