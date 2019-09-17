Карпюк назвав причину свого виїзду до Росії у березні 2014 року



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Дмитро Ярош і Микола Карпюк Ілюстративне фото

За словами Миколи Карпюка, це була організація зустрічі Путіна та Яроша

Звільнений політв'язень, колишній заступник голови політичної партії «Правий сектор» Микола Карпюк називає організацію зустрічі президента Росії Володимира Путіна і ексголови ПС, колишнього депутата Верховної Ради Дмитра Яроша причиною свого виїзду до Росії в березні 2014 року. Про це Карпюк повідомив на пресконференції.

«Скажу чесно, що зробив велику дурницю, коли поїхав до тієї Росії», - заявив він.

Націоналіст зазначив, що в березні 2014 року його кум повідомив йому про можливість організувати зустріч Путіна і керівництва «Правого сектору».

Зустріч планувалася в резиденції президента РФ в Ново-Огарьово.

«Купилися ми на те, що це мала бути попередня зустріч», - зазначив Карпюк.

З його слів, керівництво ПС провело збори і вирішило делегувати на зустріч Карпюка як заступника Яроша з політичних питань.

«Ярош про це (поїздку до РФ) знав», - підкреслив він.

При цьому Карпюк заявляє, що ані Ярош, ані ексголова Служби безпеки України Валентин Наливайченко не причетні до його арешту.

Під час в'їзду до Росії 17 березня 2014 року Карпюк, його кум і водій були затримані.

Він зазначив, що в російській в'язниці його катували електричним струмом, а потім вивезли до Чечні на суд.

Політв'язень розповів, що пропозиція про можливу зустріч Путіна і Яроша не викликала здивування у керівництва ПС, оскільки під час євромайдану лідер «Правого сектору» провів багато зустрічей з послами.

Зокрема, зі слів Карпюка, Ярош провів зустріч із послом Ізраїлю, яку організував депутат Ради Вадим Рабинович.

«Рабинович допомагав «Правому сектору» в процесі Майдану», - сказав він.

Він зазначив, що вдячний Рабиновичу за цю допомогу.

Як повідомлялось, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими в форматі «35 на 35». Зокрема, були звільнені політв'язні Микола Карпюк та Станіслав Клих.

Раніше звільнений з російського полону у рамках обміну 7 вересня Микола Карпюк розповів, які тортури застосовували до нього та Станіслава Клиха в ізоляторі тимчасового тримання №1 Владикавказа в РФ.

Довідка: 26 травня 2016 року суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-1995 роках.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - на початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія. Обидва заперечували усі обвинувачення. Сторона обвинувачення не надала жодних доказів того, що Клих і Карпюк були в Чечні в цей період.

Джерело: Українські новини