Адвокат розповів про практику незаконних затримань в Україні і встановлення непомірних застав



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Затримання за підозрою в скоєнні злочину без попереднього дозволу суду можливо тільки в двох випадках: коли людину застали на місці злочину або безпосередньо після його вчинення з метою припинення відповідних дій і негайної доставки в суд

Затримання за підозрою у скоєнні злочину без попереднього дозволу суду - найпоширеніше останнім часом в Україні порушення з боку правоохоронних органів усіх мастей - Касько

Колишній заступник генерального прокурора, адвокат Віталій Касько розповів, наскільки в Україні масово поширена практика незаконних затримань і встановлення непомірних застав на тлі справи про розкрадання 20 млн доларів кредиту Ощадного банку. Про це він сказав в коментарі Українським Новинам.

Касько зазначив, що не є адвокатом фігурантів цієї справи, але веде схожі справи з аналогічними проблемами.

За словами адвоката, затримання за підозрою в скоєнні злочину без попереднього дозволу суду - найбільш поширене останнім часом в Україні порушення з боку правоохоронних органів усіх мастей. Таке затримання за Конституцією можливо тільки в двох випадках: коли людину застали на місці вчинення злочину або безпосередньо після його вчинення з метою припинення відповідних дій і негайної доставки в суд.

«Наприклад, у більшості типових справ НАБУ йдеться про документальні діяння, що не відбуваються безпосередньо перед затриманням. У таких випадках попередній дозвіл суду є обов'язковим. Ігнорування цієї вимоги є по суті довільним затриманням. Є порушення, як Конституції, так і статті 5 Європейської конвенції про захист прав людини, яка захищає право людини на свободу. А це прямий шлях до Європейського суду, куди вже подано не одну заяву щодо довільного затримання (без дозволу суду) зі сторони українських слідчих, в тому числі - детективів НАБУ», - повідомив юрист.

Водночас, за його словами, суд в Страсбурзі вже визнавав це порушенням у контексті попереднього КПК і українські правоохоронці повинні були про це знати. Другою системною проблемою в діяльності слідчих органів, серед яких і антикорупційних, за його словами, є клопотання до суду про застосування в альтернативі взяттю під варту застави в розмірі, свідомо непомірного для людини. «Це по суті своїй не що інше як приховане безальтернативне взяття під варту, що суперечить не тільки європейським стандартам, але і підпадає під пряму заборону українського кримінального процесуального закону (ч.4 ст.182 КПК). Такі порушення чекатимуть своєї оцінки в Європейському суді з прав людини, але вони свідчать не на користь порядності роботи української правоохоронної системи, яка не тільки не навчилася працювати за новими стандартами, але на практиці показово демонструє нехтування правами людини», - упевнений Касько.

Як повідомлялося, САП вирішила не оскаржувати арешт і заставу для підозрюваних у розкраданні $ 20 млн Ощадбанку.