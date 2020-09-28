Катастрофа Ан-26: ДБР вимагає документи щодо ремонту двигунів



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25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України

Слідчі вже допитали 40 свідків у справі про авіакатастрофу Ан-26

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

Про це ДБР повідомляє у Фейсбуці.

«Станом на 28 вересня 2020 року слідчими ДБР проведено низку слідчих дій, а саме: огляд місця події, під час яких виявлено значну кількість речових доказів та 2 бортові самописці (чорні скриньки); огляд останків 25 загиблих за участю судово-медичних експертів; призначено 26 судово-медичних експертиз; вилучено зразки паливо-мастильних матеріалів літака та зразки ґрунту на місці події; у військовій частині проведено виїмку документів щодо організації та проведення польотів; отримано інформацію та документи з Українського гідрометеорологічного центру, державного підприємства обслуговування повітряного руху України, Державного підприємства «Антонов», командування Повітряних сил ЗСУ; допитано як свідків понад 40 осіб», - йдеться у повідомленні.

Крім того, як підкреслили в ДБР, забезпечено відбір біологічних зразків для подальшого проведення ДНК експертизи від 18-ти родичів загиблих курсантів та 7-ти родичів членів екіпажу, призначено 25 генетико-молекулярних експертиз.

Слідчі ДБР також витребували документи щодо проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку та подали 7 клопотань про накладення арешту на речі та документи, вилучені в ході оглядів, з метою подальшого забезпечення проведення генетично-молекулярних експертиз.

Розслідування розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 КК України - порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки, нагадали у відомстві. Його перебіг - на особливому контролі керівництва Державного бюро розслідувань.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

28 вересня стаало відомо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.

Крім того він повідомив, що ідентифікація тіл триватиме до двох тижнів.

Раніше стало відомо, коли сім'ям жертв авіакатастрофи Ан-26 виплатять компенсації.

Завтра, 29 вересня, у Харкові відбудеться церемонія прощання із загиблим курсантом Віталієм Вільховим, який помер у лікарні, прощання з іншими жертвами авіакатастрофи відбудеться вже після ідентифікації тіл.







