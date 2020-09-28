Стало відомо, коли сім'ям жертв авіакатастрофи Ан-26 виплатять компенсації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Сім'ям передбачені виплати у розмірі 1,5 мільйона гривень

Уряд України виплатить компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи літака АН-26 протягом трьох тижнів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради, передає прес-служба Офісу президента.

Він зазначив, що у Міністерства оборони є достатньо коштів для здійснення цих виплат.

«Кожна сім'я загиблих отримає приблизно 1,5 млн грн. Виплати повинні відбутися протягом наступних трьох тижнів, коли буде проводитися ДНК-експертиза тіл загиблих», – наводить слова Шмигаля прес-служба ОП.

Нагадаємо, що в суботу Кабінет міністрів прийняв рішення про виплати сім'ям жертв катастрофи АН-26 компенсацій у розмірі 1,57 млн гривень. Ці виплати передбачені законом про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей.

До слова, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

На борту військового літака перебувало 27 осіб. В Офісі генпрокурора повідомили, що під час авіакатастрофи загинули 26 осіб, один з постраждалих – у важкому стані в лікарні. На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ.