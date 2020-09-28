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    Катастрофа АН-26 під Харковом: ідентифікація тіл триватиме до двох тижнів

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    Під час авіакатастрофи 26 вересня загинули 26 осіб - Катастрофа АН-26 під Харковом: ідентифікація тіл триватиме до двох тижнів
    Під час авіакатастрофи 26 вересня загинули 26 осіб

    У всіх родичів загиблих відібрали зразки для ДНК-експертизи

    Експертиза ДНК для того, щоб ідентифікувати тіла загиблих в авіакатастрофі військового літака Ан-26 на Харківщині, триватиме до 14 днів. Про це під час брифінгу повідомив глава Харківської ОДА Олексій Кучер.

    «Ми наполягали, щоб експертизи були проведені якомога скоріше. На цьому наполягав також і президент України, і нам повідомлено, що експертизи можуть бути проведені навіть у скороченому режимі - до двох тижнів, до 14 днів», - сказав Кучер.

    Він повідомив, що експертизи будуть проводитись у Харкові. З його слів, зразки вже відібрані від усіх родичів.

    Раніше стало відомо, коли сім'ям жертв авіакатастрофи Ан-26 виплатять компенсації.

    Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

    На борту військового літака перебувало 27 осіб. В Офісі генпрокурора повідомили, що під час авіакатастрофи загинули 26 осіб, один з постраждалих – у важкому стані в лікарні. На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ.

    Також було знайдено бортові самописці військового літака Ан-26, який впав у Чугуївському районі Харківської області

    катастрофа ЗСУ авіакатастрофа військові Харківщина розслідування ДНК
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