Авіакатастрофа Ан-26: бортові самописці розшифрують у Харкові



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28 вересня розпочалась розшифровка чорних скриньок з Ан-26, що розбився під Харковом

Бортові самописці літака Ан-26, що розбився на Харківщині, в задовільному стані

Розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом ввечері 25 вересня, проводиться в Харкові.

Про це журналістам 28 вересня повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передає Укрінформ.

«Так. У Харкові», - сказав він, відповідаючи на запитання, де проводиться розшифровка записів бортових самописців.

«На сьогоднішній день повідомлено, що самописці знаходяться в задовільному стані, що з ними почали працювати слідчі органи. І найближчим часом вони в межах експертиз все ж таки дослідять інформацію, яка там міститься. Я думаю, після того, як слідчий дозволить озвучити інформацію, яка є таємницею досудового розслідування, ми зможемо вже дискутувати, обговорювати та аналізувати (причини авіакатастрофи)», - додав Кучер.

Також він зазначив, що 29 вересня до Харкова у зв’язку зі слідством по авіакатастрофі приїде віцепрем’єр-міністр України Олег Уруський, який очолює відповідну державну комісію.

Крім того він повідомив, що ідентифікація тіл триватиме до двох тижнів.

Раніше стало відомо, коли сім'ям жертв авіакатастрофи Ан-26 виплатять компенсації.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

На борту військового літака перебувало 27 осіб. В Офісі генпрокурора повідомили, що під час авіакатастрофи загинули 26 осіб, один з постраждалих – у важкому стані в лікарні. На борту літака знаходилися курсанти Харківського університету Повітряних сил ЗСУ.

Також було знайдено бортові самописці військового літака Ан-26, який впав у Чугуївському районі Харківської області.