Катастрофа Ан-26: завтра у Харкові відбудеться прощання з курсантом Віталієм Вільховим



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Прощання з Віталієм Вільховим відбудеться на Меморіалі Слави в Харкові 29 вересня з 9 до 10 години

Прощання із іншими 25 загиблими в авіакатастрофі відбудеться після ідентифікації тіл

Завтра, 29 вересня, у Харкові відбудеться церемонія прощання із загиблим курсантом Віталієм Вільховим, який помер у лікарні, прощання з іншими жертвами авіакатастрофи відбудеться вже після ідентифікації тіл.

Про це сказав журналістам голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, повідомляє Укрінформ.

«Завтра ми прощаємось лише з нашим хлопцем, який вижив, але потім, на жаль, помер - це Віталій Вільховий. З усіма іншими будемо прощатись лише після того, і ви розумієте, що це буде і правдиво, і правомірно, після того, як всі тіла будуть ідентифіковані», - сказав Кучер.

Наагадаємо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один - В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні.

28 вересня віцепрем’єр-міністр Олег Уруський, який очолює державну комісію з розслідування катастрофи, повідомив, що почалася розшифровка «чорних скриньок» літака, яка триватиме 3-5 днів.

Прощання з Віталієм Вільховим відбудеться на Меморіалі Слави в Харкові 29 вересня з 9 до 10 години.

20-річний курсант Віталій Вільховий був родом з міста Соснівка, що на Львівщині. Під час авіакатастрофи він вистрибнув з палаючого літака і деякий час втік по трасі, охоплений полум'ям.

Він був доставлений в лікарню швидкої та невідкладної допомоги в дуже критичному стані. Всю ніч медики боролися за життя курсанта, але приблизно о 10:50, 26 вересня він помер.

Нагадаємо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.

Крім того він повідомив, що ідентифікація тіл триватиме до двох тижнів.

Раніше стало відомо, коли сім'ям жертв авіакатастрофи Ан-26 виплатять компенсації.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.