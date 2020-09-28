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    Катастрофа Ан-26: завтра у Харкові відбудеться прощання з курсантом Віталієм Вільховим

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    Прощання з Віталієм Вільховим відбудеться на Меморіалі Слави в Харкові 29 вересня з 9 до 10 години - Катастрофа Ан-26: завтра у Харкові відбудеться прощання з курсантом Віталієм Вільховим
    Прощання з Віталієм Вільховим відбудеться на Меморіалі Слави в Харкові 29 вересня з 9 до 10 години

    Прощання із іншими 25 загиблими в авіакатастрофі відбудеться після ідентифікації тіл

    Завтра, 29 вересня, у Харкові відбудеться церемонія прощання із загиблим курсантом Віталієм Вільховим, який помер у лікарні, прощання з іншими жертвами авіакатастрофи відбудеться вже після ідентифікації тіл.

    Про це сказав журналістам голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, повідомляє Укрінформ.

    «Завтра ми прощаємось лише з нашим хлопцем, який вижив, але потім, на жаль, помер - це Віталій Вільховий. З усіма іншими будемо прощатись лише після того, і ви розумієте, що це буде і правдиво, і правомірно, після того, як всі тіла будуть ідентифіковані», - сказав Кучер.

    Наагадаємо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Ще один - В'ячеслав Золочевський - перебуває на лікуванні.

    28 вересня віцепрем’єр-міністр Олег Уруський, який очолює державну комісію з розслідування катастрофи, повідомив, що почалася розшифровка «чорних скриньок» літака, яка триватиме 3-5 днів.

    Прощання з Віталієм Вільховим відбудеться на Меморіалі Слави в Харкові 29 вересня з 9 до 10 години. 

    20-річний курсант Віталій Вільховий був родом з міста Соснівка, що на Львівщині. Під час авіакатастрофи він вистрибнув з палаючого літака і деякий час втік по трасі, охоплений полум'ям.

    Він був доставлений в лікарню швидкої та невідкладної допомоги в дуже критичному стані. Всю ніч медики боролися за життя курсанта, але приблизно о 10:50, 26 вересня він помер.

    Нагадаємо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.

    Крім того він повідомив, що ідентифікація тіл триватиме до двох тижнів.

    Раніше стало відомо, коли сім'ям жертв авіакатастрофи Ан-26 виплатять компенсації.

    Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

     

    Харків катастрофа ЗСУ авіакатастрофа смерть військові розслідування курсант
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