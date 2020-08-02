Катастрофа лайнера МАУ. Міністр Кулеба: це не була суто людська помилка



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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба Фото пресслужби МЗС

Глава МЗС Дмитро Кулеба про катастрофу рейсу PS752: Ми можемо вже по секундах відновити хід подій

Проміжний звіт проведеного в Ірані технічного розслідування причин катастрофи літака МАУ рейсу PS752 чітко вказують: це не було суто людською помилкою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. «Проблема набагато системніша. Вона полягає у функціонуванні системи контролю за авіарухом загалом», - сказав глава МЗС.

За словами міністра, одразу після трагедії між Україною і Іраном «було дуже динамічне співробітництво», аби з’ясувати причини того, що трапилося взимку у Тегерані. Але за якийсь час співробітництво зупинилося. «Іран змінив позицію і пішов в глуху оборону. Коли я став міністром, ми отримали з РНБО цей повний файл інформації зі словами, що там все завмерло, нічого не відбувається. І ми за нього взялися. Наша мета – не помста, а встановлення справедливості і всіх обставин», - сказав Кулеба. Він також уточнив, що у літак МАУ влучили дві ракети.

Міністр також повідомив, що інформація з бортових самописців, які напередодні Іран передав до Франції, успішно зчитана. «Ми можемо вже по секундах відновити хід подій. Від України були присутні два найкращих експерти з Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами», - сказав Дмитро Кулеба.

Як відомо, на початку січня цього року в Ірані розбився літак МАУ рейсу PS752. Загинули 176 людей, які перебували на борту, серед яких 11 українців.

Наприкінці червня Іран передав бортові самописці з літака до Франції.

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