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    На борту літака, який розбився в Ірані, було 11 українців – РНБО

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    <div class="post-item__photo-author">Пошукова операція на місці катастрофи літака МАУ в Ірані&nbsp;</div> - На борту літака, який розбився в Ірані, було 11 українців – РНБО
    Пошукова операція на місці катастрофи літака МАУ в Ірані 
    Фото: twitter.com/ISNAMEDIA

    Списки загиблих пасажирів та членів екіпажу наразі не оприлюднено

    На борту пасажирського літака авіакомпанії МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 11 громадян України - двоє з них пасажири і 9 з них - члени екіпажу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради нацбезпеки.

    «За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу - також громадяни України», - повідомили у пресслужбі РНБО.

    Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу. 

    Серед 176 загиблих у авіакатастрофі більшість були громадянами Ірану.  Державне інформаційне агентство ІРНА IRNA повідомляє, що 147 пасажирів були громадянами Ірану, решта - громадянами інших країн

    За уточненими даними, на борту літака МАУ перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

    Причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна. Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі. Крім того, на відео зафіксовано палаючий літак ще до падіння.

    Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

    Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

    Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету. 

     

    РНБО Іран авіакатастрофа літак Boeing МАУ Україна
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