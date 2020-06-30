Іран передав «чорні скриньки» збитого літака МАУ до Франції



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Один з бортових самописців «фізично пошкоджений»

Іранські експерти не змогли придбати необхідне обладнання для розшифровки самописців через санкції з боку США

Іран надіслав до Франції «чорні скриньки» збитого літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на іранські державні ЗМІ.

Про передачу «чорних скриньок» до Франції розповів військовий прокурор Тегерану Голамабас Торкі.

Він зазначив, що один з бортових самописців був «фізично пошкоджений», тому дані з нього можна дістати лише за допомоги сучасної технології.

Як пояснив прокурор, іранські експерти не змогли придбати необхідне обладнання через санкції з боку Сполучених Штатів Америки.

Раніше військовий прокурор Ірану заявив, що літак МАУ над Тегераном збили через «людський фактор».

Нагадаємо, 26 червня представники Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації офіційно погодилися передати бортові самописці збитого літака МАУ Франції. Заступник глави МЗС Євген Єнін заявив, що українські експерти також братимуть участь у розшифровці бортових самописців у Франції. А французьке Бюро з розслідування авіакатастроф повідомило, що розпочне роботу зі скриньками 20 липня.

Зазначимо, що недавно Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ.

Як повідомлялося, в Ірані покарали студентів, які вшанували пам’ять загиблих у рейсі МАУ.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.