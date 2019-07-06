Катастрофа MH17: СБУ оголосила підозру чотирьом фігурантам справи
Підозру оголошено трьом росіянам та одному українцюСлідчі Головного слідчого управління СБУ оголосили про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777»рейсу MH17 над Донбасом.
Про це йдеться у повідомленні на сайті спецслужби.
Підозру оголошено громадянину Росії Ігору Гіркіну, генерал-майору ГРУ Сергію Дубинському, полковнику Олегу Пулатову та громадянину України Леоніду Харченку.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.
Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.
Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причтетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.
Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.
У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.