Катастрофа МН17: що відомо про громадянина України, якого підозрюють у причетності до злочину



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Командир «розвідувального батальйону у «2-му відділі ГРУ «ДНР» Леонід Харченко

СБУ звинуватила Леоніда Харченка у причетності до терористичного акту

Міжнародна слідча група (JIT) 19 червня назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році на Донбасі. Наразі слідство розглядає чотирьох підозрюваних: Сергій Дубинський (позивний «Хмурий»), голова розвідки «ДНР», ветеран ГРУ РФ. Його вважають організатором бойового застосування установки. Ігор Гіркін (позивний «Стрелок»), колишній полоковник ФСБ Росії; Олег Пулатов (позивний «Гюрза»), підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ; Леонід Харченко (позивний «Кріт»), громадянин України, командир «розвідувального батальйону у «2-му відділі ГРУ «ДНР».

Зі свого боку Служба безпеки України вже оголосила підозри всім чотирьом фігурантам міжнародного скандалу за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України («Терористичний акт») Організаторами збиття літака виступають Дубинський і Гіркін, Путилов і Харченко - пособниками. Їм світить позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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З відкритих джерел «Главком» дізнався, ким є бойовик Харченко. З літа 2014 року він працює командиром «розвідувального батальйону» «ДНР» і особисто підпорядковується ватажку квазіреспубліки. В інтерв’ю одному з сепаратистських відеоканалів Харченко зізнався, що до лав його батальйону входять як росіяни, так і українці.

«…ми першими заходимо до міст, проводимо їхню зачистку, захоплюємо та знищуємо блок-пости. І вже після цього туди заходять бойові частини… У нас - усі добровольці, які професіонально підготовлені і раніше брали участь Чечні та в інших «гарячих точках», - розповів він про свої «бойові подвиги».

У тому ж інтерв’ю бойовик похвалився присвоєними «медаллю» «за оборону Слов’янська» і трьома хрестами. Також йому сам Захарченко обіцяв вручити «зірку героя».

Починаючи з 2014 року, українські правоохоронці зацікавилися Леонідом Харченком - стосовно нього навіть провели спеціальне досудове розслідування за ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної організації»). За даними слідства, з серпня 2014 року його було оголошено у розшук і до сьогодні бойовик переховується від суду, перебуваючи на тимчасово-окупованій території України.

На початку грудня 2018 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшов обвинувальний акт щодо розвідника «ДНР» Леоніда Харченка. 25 лютого 2019 року прокурор заявив клопотання про здійснення спеціального (заочного) судового провадження, зважаючи, що обвинувачений перебуває за межами досяжності. При цьому додав, що обвинуваченому не лише направлялися повістки рекомендованим листом за останнім місцем проживання (місто Костянтинівка Донецької області), а публікувалися оголошення про виклики до суду в газеті «Урядовий кур'єр».

Натомість, на думку суду, відсутні докази того, що обвинувачений Харченко обізнаний про своє кримінальне переслідування та умисно переховується від суду на тимчасово-окупованій території. А тому Феміда винесла ухвалу, оголосивши бойовика у розшук і зупинила судове провадження. До речі, сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив в Нідерландах про намір заарештувати Харченка, якого в Україні безуспішно п’ятий рік поспіль розшукують «органи».

Генпрокурор Юрій Луценко на засіданні спільної слідчої групи (JIT)

Тут варто нагадати про практику заочного засудження українськими судами колаборантів та зрадників, які перейшли на бік «Л/ДНР». Зокрема, так званий голова верховного суду «ДНР» громадянин Росії Едуард Якубовський засуджений до 12 років позбавлення волі, екссекретар «голови ДНР», директор т.зв. «департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю «Адміністрації Голови ДНР» Альона Алексєєва отримала 8 років тюрми, суддя незаконно створеного Харцизького міжрайонного суду «ДНР» Іван Киріяк – 9 років в’язниці, начальник Макіївського міського відділу «Міністерства державної безпеки» «ДНР» Денис Ігнатов – 12 років, боєць «Окремої бригади спеціального призначення «Восток» міністерства оборони «ДНР» Микола Васильєв – 12 років, заступниця голови так званого Верховного Суду «ДНР» Юлія Безрученко – 10 років тюрми. Усіх їх заочно судили за «терористичними» статтями.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17. Позов, у якому РФ і Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира.

19 червня 2019 року Нідерланди заявили, що направлять запити до Російської Федерації та України з вимогою допиту Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка, підозрюваних в катастрофі рейсу MH17, заявив головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів Фред Вестербеке.