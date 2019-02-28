Катастрофа на залізниці в Каїрі сталася через сварку між машиністами



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27 лютого на залізничному вокзалі в Каїрі поїзд на високій швидкості зіткнувся з бетонною платформою

Слідство встановило, що машиніст локомотива залишив своє робоче місце, щоб розібратися з іншим машиністом, який блокував йому дорогу

Причиною аварії та пожежі потяга в Каїрі, в результаті чого загинули щонайменше 25 осіб, стала сварка між двома машиністами.

Про це повідомляє Time.

«Сварка між двома машиністами поїзда призвела до прискорення безпілотного локомотива, який врізався в огорожу і вибухнув на головній залізничній станції столиці Єгипту в середу, призвівши до загибелі щонайменше 25 осіб», - йдеться в повідомленні.

За словами генерального прокурора Єгипту Набіль Садека, слідство встановило, що машиніст локомотива залишив своє робоче місце, щоб розібратися з іншим машиністом, який блокував йому дорогу.

«Машиніст залишив вагон, не вживши жодних заходів для його гальмування», - йдеться у заяві Садека.

Коли машиніст вийшов, локомотив, який перекривав йому дорогу, дав задній хід. Таким чином вагон без машиніста почав набирати швидкість, врізався у відбійник, а потім, на великій швидкості, врізався і в платформу, в результаті чого у нього вибухнув паливний бак, викликавши сильну пожежу.

У результаті аварії загинули щонайменше 25 людей, близько 50 осіб отримали поранення, багато хто з них знаходяться в критичному стані, через що кількість жертв може зрости.

Відразу після аварії міністр транспорту Єгипту Хішам Арафат оголосив про рішення піти з посади. Прем'єр-міністр прийняв його відставку.

Нагадаємо, 27 лютого на залізничному вокзалі в Каїрі поїзд на високій швидкості зіткнувся з бетонною платформою. Після аварії паливний бак поїзда вибухнув, вогонь перекинувся на платформу і прилеглі будівлі.