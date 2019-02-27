Пожежа на центральному вокзалі Каїра: 24 загиблих, півсотні поранених



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Фото: shorouknews.com

За попередніми даними, пожежа на вокзалі столиці Єгипту сталася після того, як поїзд врізався в будівлю

Пожежа сталася на головному залізничному вокзалі у столиці Єгипту Каїрі, що призвело до загибелі щонайменше 24 людей і поранень ще 50 осіб. Про це з посиланням на джерело повідомляє видання Al Shorouk.

За словами джерела, пожежа на вокзалі сталася після того, як поїзд врізався в будівлю.

Пожежа охопила одну з будівель вокзалу. Більшість жертв повністю обвуглилися.

Залізнична адміністрація розпорядилася повністю евакуювати будівлі на вокзалі, рух поїздів припинився до взяття вогню під контроль.

За словами джерела, аварія призвела до обвалу частини одного з будинків і паніки на головному вокзалі.

Нагадаємо, 25 лютого, в Солом'янському районі Києва сталася пожежа: загорілася будівля на території Свято-Покровської церкви. Загорілася одноповерхова будівля з горищем. За словами місцевих жителів, ця будівля використовувалася як підсобне приміщення. Вона знаходилася в декількох метрах від стін храму, але вогонь не встиг поширитися. Споруда згоріла повністю. Попередньо, обійшлося без постраждалих.