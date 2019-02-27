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    Пожежа на центральному вокзалі Каїра: 24 загиблих, півсотні поранених

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    Пожежа на центральному вокзалі Каїра: 24 загиблих, півсотні поранених
    Фото: shorouknews.com

    За попередніми даними, пожежа на вокзалі столиці Єгипту сталася після того, як поїзд врізався в будівлю

    Пожежа сталася на головному залізничному вокзалі у столиці Єгипту Каїрі, що призвело до загибелі щонайменше 24 людей і поранень ще 50 осіб. Про це з посиланням на джерело повідомляє видання Al Shorouk.

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    За словами джерела, пожежа на вокзалі сталася після того, як поїзд врізався в будівлю.

    Пожежа охопила одну з будівель вокзалу. Більшість жертв повністю обвуглилися.

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    Пожежа на центральному вокзалі Каїра: 24 загиблих, півсотні поранених
    Пожежа на центральному вокзалі Каїра: 24 загиблих, півсотні поранених
    Пожежа на центральному вокзалі Каїра: 24 загиблих, півсотні поранених
    Пожежа на центральному вокзалі Каїра: 24 загиблих, півсотні поранених
    Пожежа на центральному вокзалі Каїра: 24 загиблих, півсотні поранених
    Пожежа на центральному вокзалі Каїра: 24 загиблих, півсотні поранених
    Пожежа на центральному вокзалі Каїра: 24 загиблих, півсотні поранених
    Пожежа на центральному вокзалі Каїра: 24 загиблих, півсотні поранених
    Фото: shorouknews.com, соцмережі

    Залізнична адміністрація розпорядилася повністю евакуювати будівлі на вокзалі, рух поїздів припинився до взяття вогню під контроль.

    За словами джерела, аварія призвела до обвалу частини одного з будинків і паніки на головному вокзалі.

    Нагадаємо, 25 лютого, в Солом'янському районі Києва сталася пожежа: загорілася будівля на території Свято-Покровської церкви. Загорілася одноповерхова будівля з горищем. За словами місцевих жителів, ця будівля використовувалася як підсобне приміщення. Вона знаходилася в декількох метрах від стін храму, але вогонь не встиг поширитися. Споруда згоріла повністю. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

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