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    Через залізничну катастрофу в Каїрі загинули 25 людей. Міністр транспорту пішов у відставку

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    <p>На залізничному вокзалі в Каїрі поїзд на високій швидкості зіткнувся з бетонною платформою</p> - Через залізничну катастрофу в Каїрі загинули 25 людей. Міністр транспорту пішов у відставку

    На залізничному вокзалі в Каїрі поїзд на високій швидкості зіткнувся з бетонною платформою

    Фото: AP

    Велика кількість поранених перебувають у критичному стані, в основному, з сильними опіками

    Кількість загиблих в результаті залізничної аварії на вокзалі в столиці Єгипту Каїрі зросла до 25.

    Про це повідомляє The Associated Press.

    Також щонайменше 47 осіб отримали поранення. Серед загиблих і поранених - пасажири, які перебували на платформі на переповненій станції Рамзес в центрі Каїра.

    Велика кількість поранених перебувають у критичному стані, в основному, з сильними опіками, заявили у міністерстві охорони здоров'я Єгипту.

    Відразу після аварії міністр транспорту Єгипту Хішам Арафат оголосив про рішення піти з посади. Прем'єр-міністр прийняв його відставку, передає Reuters.

    Нагадаємо, 27 лютого на залізничному вокзалі в Каїрі поїзд на високій швидкості зіткнувся з бетонною платформою. Після аварії паливний бак поїзда вибухнув, вогонь перекинувся на платформу і прилеглі будівлі.

    Джерело: Новое Время

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