Через залізничну катастрофу в Каїрі загинули 25 людей. Міністр транспорту пішов у відставку



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На залізничному вокзалі в Каїрі поїзд на високій швидкості зіткнувся з бетонною платформою Фото: AP

Велика кількість поранених перебувають у критичному стані, в основному, з сильними опіками

Кількість загиблих в результаті залізничної аварії на вокзалі в столиці Єгипту Каїрі зросла до 25.

Про це повідомляє The Associated Press.

Також щонайменше 47 осіб отримали поранення. Серед загиблих і поранених - пасажири, які перебували на платформі на переповненій станції Рамзес в центрі Каїра.

Велика кількість поранених перебувають у критичному стані, в основному, з сильними опіками, заявили у міністерстві охорони здоров'я Єгипту.

Відразу після аварії міністр транспорту Єгипту Хішам Арафат оголосив про рішення піти з посади. Прем'єр-міністр прийняв його відставку, передає Reuters.

Нагадаємо, 27 лютого на залізничному вокзалі в Каїрі поїзд на високій швидкості зіткнувся з бетонною платформою. Після аварії паливний бак поїзда вибухнув, вогонь перекинувся на платформу і прилеглі будівлі.

Джерело: Новое Время