Казахстан запроторив захисника російської мови на сім років до в'язниці

Адвокати до останнього були впевнені, що їх підзахисного виправдають

Суд Алмати відправив за грати блогера Єрмека Тайчібекова, який у Казахстані активно виступав за поширення російської мови та закликав підтримувати «російськомовне населення» в країні. За свою діяльність на боці «русского міра» Тайчібеков отримав сім років колонії суворого режиму. Про це повідомляє Telegram-канал «Пряма дія» з посиланням на його адвоката.

Як уточнив у розмові з «ПолітНавігатором» брат засудженого Марлен Тайчібеков, любителя «русского міра» у Казахстані визнали винним в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

«Мій брат, який захищав людей, яких громили за національною ознакою, буде сидіти, а погромники, які вбивали людей, відсидівши в СІЗО, зараз на волі, п'ють пиво, радіють. Де справедливість в цьому світі? У Казахстані її точно немає. Одна надія на Росію», - бідкається родич засудженого.

За його словами, адвокати до останнього були впевнені, що їх підзахисного виправдають і не посадять, оскільки «справа розвалювалася на очах».

Російські ЗМІ пишуть, що на Тайчібекова на батьківщині завели кримінальну справу після інтерв'ю порталу «Україна.ру», в якому він розкритикував казахстанську владу за утиск росіян.

«У Казахстані на державному рівні йде цілеспрямована робота із знищення російського впливу, впливу російської культури і в тому числі російської мови», - сказав проросійський активіст у травні 2020 року.

Нещодавно перший казахський президент Нурсултан Назарбаєв нагадав Москві, як та платила данину засновникам Казахстану.