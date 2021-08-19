  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Казахстан запроторив захисника російської мови на сім років до в'язниці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ермек&nbsp;Тайчібеков у Казахстані давно відомий своїми проросійськими поглядами - Казахстан запроторив захисника російської мови на сім років до в'язниці
    Ермек Тайчібеков у Казахстані давно відомий своїми проросійськими поглядами
    Фото: Telegram-канал «Прямое действие»

    Адвокати до останнього були впевнені, що їх підзахисного виправдають

    Суд Алмати відправив за грати блогера Єрмека Тайчібекова, який у Казахстані активно виступав за поширення російської мови та закликав підтримувати «російськомовне населення» в країні. За свою діяльність на боці «русского міра» Тайчібеков отримав сім років колонії суворого режиму. Про це повідомляє Telegram-канал «Пряма дія» з посиланням на його адвоката.

    Як уточнив у розмові з «ПолітНавігатором» брат засудженого Марлен Тайчібеков, любителя «русского міра» у Казахстані визнали винним в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

    «Мій брат, який захищав людей, яких громили за національною ознакою, буде сидіти, а погромники, які вбивали людей, відсидівши в СІЗО, зараз на волі, п'ють пиво, радіють. Де справедливість в цьому світі? У Казахстані її точно немає. Одна надія на Росію», - бідкається родич засудженого.

    За його словами, адвокати до останнього були впевнені, що їх підзахисного виправдають і не посадять, оскільки «справа розвалювалася на очах».

    Російські ЗМІ пишуть, що на Тайчібекова на батьківщині завели кримінальну справу після інтерв'ю порталу «Україна.ру», в якому він розкритикував казахстанську владу за утиск росіян.

    «У Казахстані на державному рівні йде цілеспрямована робота із знищення російського впливу, впливу російської культури і в тому числі російської мови», - сказав проросійський активіст у травні 2020 року.

    Нещодавно перший казахський президент Нурсултан Назарбаєв нагадав Москві, як та платила данину засновникам Казахстану.

    Читайте також: Змушують росіян вибачатися: у Казахстані активісти організували «мовні патрулі» (відео)
    Теги: Росія суд пропаганда Казахстан мова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Казахстан запроторив захисника російської мови на сім років до в'язниці