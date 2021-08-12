Змушують росіян вибачатися: у Казахстані активісти організували «мовні патрулі» (відео)

Активісти змушують російських жителів республіки розмовляти казахською мовою

Організовані казахськими активістами «мовні патрулі» мають право вимагати від співробітників магазинів обслуговування казахською мовою і в цьому немає ніякого утиску прав росіян. Про це заявив голова парламентської фракції Казахстану «Ак жол» Азат Перуашев в ефірі радіостанції «Говорить Москва».

Раніше в мережі були опубліковані відеозаписи, на яких активісти проводять «мовні патрулі» в магазинах і державних установах. Вони перевіряють, чи переведено етикетки в магазинах на казахську мову і чи спілкуються на ній продавці і держслужбовці.

Вони також називають їх «гастарбайтерами» і змушують російських жителів республіки вибачатися на камеру, зокрема, за слова про роль Росії в становленні казахської державності.

Перуашев запевнив, що не знайомий з даними відеороликами. При цьому він підкреслив, що вимоги місцевих жителів використовувати в мові тільки казахську мову є законними і не порушують права інших громадян, тому розглядати таку поведінку як націоналістську кампанію проти росіян не варто.

«Казахстан - держава багатонаціональна. У нас в традиціях взаємоповага один до одного, а побутові конфлікти і за радянських часів бували», - зазначив депутат парламенту.

Дог слова, перший казахський президент Нурсултан Назарбаєв нагадав Москві, як та платила данину засновникам Казахстану.