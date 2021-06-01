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    У Казахстані з’явився україномовний аудіогід в музеї «Алжир»

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    Робота над запуском у Казахстані тривала шість місяців - У Казахстані з’явився україномовний аудіогід в музеї «Алжир»
    Робота над запуском у Казахстані тривала шість місяців
    Фото з відкритих джерел

    Запуск аудіогіда відбувся у травні, коли в Україні та Казахстані відзначають День пам’яті жертв політичних репресій

    У межах проекту першої леді України Олени Зеленської відбувся запуск україномовного аудіогіда в Музейно-меморіальному комплексі жертв політичних репресій і тоталітаризму АЛЖИР у Республіці Казахстан. Про це повідомили в Офісі Президента.

    Варто нагадати, що назва комплексу АЛЖИР – це абревіатура від «Акмолинский лагерь жен изменников Родины» (Акмолінський табір дружин зрадників батьківщини). Саме сюди з 1937 до 1953 року звозили жінок, чоловіків яких вважали «ворогами народу». За час існування табору в його стінах відбували покарання понад 18 тисяч жінок. Серед репресованих були жінки шістдесяти двох національностей, зокрема й українки.

    За словами Олени Зеленської, із запуском сімнадцятого україномовного аудіогіда ми продовжуємо географічне розширення проекту. Робота над запуском у Казахстані тривала шість місяців. «АЛЖИР – одна з найтрагічніших сторінок спільної історії українського та казахського народів. Ми маємо знати та пам’ятати про ці події», – сказала Олена Зеленська.

    Музейно-меморіальний комплекс складається з декількох об’єктів. Серед них – монумент «Арка скорботи», що уособлює жінку, яка сумує за своїм загиблим чоловіком і втраченими дітьми. Будівля музею виконана у формі усіченого конуса. Це своєрідна скринька таємниць, берегиня печалі. Підтвердженням цього є відсутність вікон у будівлі. Імена 7270 жінок – в’язнів табору викарбувані на Стіні пам’яті, що розташована на території комплексу.

    Запуск аудіогіда відбувся у травні, коли в Україні та Казахстані відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Реалізація цього проекту стала можливою завдяки спільній роботі Посольства України в Республіці Казахстан та керівництва музею.

    З кожним новим аудіогідом ми продовжуємо поширювати українську мову світом, додала перша леді.

    Додамо, що голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко у День захисту дітей запросила школярів з родин учасників війни проти російської агресії до Музею науки Малої академії наук.

    Теги: Казахстан музей Олена Зеленська
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    У Казахстані з’явився україномовний аудіогід в музеї «Алжир»