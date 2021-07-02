«Ми спадкоємці Золотої Орди». Назарабаєв нагадав Москві, як та платила данину засновникам Казахстану

Сотні років тому тодішня Москва сплачувала данину тодішньому Казахстану

Перший казахський президент Нурсултан Назарбаєв прокоментував висловлювання деяких російських політиків стосовно північних областей Казахстану, передає Tengrinews.kz.

«Кажуть, чому у Росії така велика Сибір, кажуть на Заході: «Треба Сибір розділити». Це таке ж саме. Міністр закордонних справ Росії Лавров крапку поставив про те, що ніколи не було і немає територіальних претензій до Казахстану. І всі інші питання повинні задаватися чітко в офіційному плані. Сьогодні хто чого не каже? Політики усяке кажуть. Тим більше це все йде в контексті Східної України, Крим віддали – взяли», – сказав Назарбаєв в інтерв'ю в рамках документального фільму «Штрихи до портрета».

Назарбаєв закликав не звертати уваги на подібні висловлювання.



«Подарували землі. Були такі розмови. Які подарували землі? Якщо ми спадкоємці Золотої Орди, то Московське князівство платило данину. Ми що, повинні тепер згадати 800-річну історію. Тому не треба звертати увагу на такі висловлювання. Зараз інтернет, свобода слова. тлумачення офіційної влади Росії – це найголовніше», – додав Назарбаєв.

Нагадаємо, січневі парламентські вибори у Казахстані проходили за умов недопуску до них опозиції та закордонних спостерігачів.

Громадські активісти закликали не брати у них участі.

Того дня і напередодні були затримані силовиками.

Попри те, що Назарбаєв наразі не є формальним главою держави, за оцінками місцевих та іноземних політологів, саме він продовжує керувати Казахстаном й приймати основні рішення.

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