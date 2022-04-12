Керівництво партії Меркель вимагає від ексканцлерки пояснити її політику щодо Росії

Лідери Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини визнали зовнішню політику партії за часів Ангели Меркель помилковою

Колишні однопартійці Ангели Меркель вимагають від неї припинити мовчанку і висловитися щодо Росії. Про це пише Osnabrücker Zeitung.

Заступник голови фракції ХДС у парламенті Йоганн Вадефуль зазначив, що чекає від Меркель коментарів щодо зв’язків її уряду з Росією. «Я сподіваюся, що Ангела Меркель незабаром знайде час і можливість глибше розповісти про свою російську політику», – заявив Вадефуль.

Сам член бундестагу заявив, що довгий час вважав цю політику правильною, але визнав свою помилку. «Я був переконаний, що взаємна залежність Росії та Німеччини також визначить зовнішньополітичні дії Росії. Я був неправий», – зізнався Йоган Вадефуль.

Крім того, заступник голови фракції ХДС у бундестазі наголосив на необхідності створення слідчої комісії, яка б розібрала і допомогла усунути усі помилки минулого. «В наших зовнішньополітичних інтересах – навчитися на наших помилках. Можливо, ми зможемо вивчити деякі основні принципи роботи з Китаєм, з яким у нас такі ж тісні економічні зв’язки, як і з Росією», – висловив упевненість Вадефуль.

Нагадаємо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до колишніх канцлера Німеччини й президента Франції Ангели Меркель й Ніколя Саркозі. Запросив їх особисто відвідати Бучу, аби побачити закатованих українців й наслідки політичних поступок Росії.

Зеленський також нагадав, що того дня виповнилося 14 років саміту НАТО в Бухаресті, коли був шанс забрати Україну з «сірої зони» на сході Європи.

Меркель же коротко прокоментувала слова Зеленського, заявивши, що досі вважає ті свої дії правильними. На запрошення приїхати до Бучі екс-канцлерка Німеччини не відреагувала жодним чином.