Меркель відповіла на звинувачення Зеленського щодо членства у НАТО

ЕКсканслерка вважає правильним рішення не приймати Україну до НАТО

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель і зараз вважає, що рішення не приймати Україну в НАТО у 2008 році було правильним. При цьому політик підтримала міжнародні зусилля з припинення війни Росії проти України, пише DPA.

«Федеральний канцлер доктор Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв'язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті», – сказала речниця.

Таким чином Меркель відповзла на критику президента Зеленського щодо наслідків політичних поступок Росії. Також ексканслерка не стала реагувати на запрошення Зеленського приїхати в Бучу.

«З огляду на звірства, які стають помітними в Бучі та інших місцях України, усі зусилля федерального уряду та міжнародної спільноти бути на боці України та покласти край варварству та війні Росії проти України мають повну підтримку колишньої канцлерки», – додала речниця.

Напередодні президент Україна Володимир Зеленський звернувся до колишніх канцлера Німеччини й президента Франції Ангели Меркель й Ніколи Саркозі. Запросив їх особисто відвідати Бучу, аби побачити закатованих українців й наслідки політичних поступок Росії.

Зеленський також нагадав, що 3 квітня виповнилося 14 років саміту НАТО в Бухаресті, коли був шанс забрати Україну з «сірої зони» на сході Європи.

Наразі британський прем'єр Джонсон переконуватиме Шольца ввести нові санкції проти Росії.