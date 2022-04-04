«Іспанський сором». Екссекретарка Ющенка пригадала неприємний інцидент із Меркель у 2008-му
Путін зробив Меркель співучасницею своїх злочинів, вважає Ваннікова
Колишня прессекретарка експрезидента України Віктора Ющенко Ірина Ваннікова розповіла про неприємну ситуацію, яка сталася на з’їзді Європейської народної партії напередодні саміту НАТО у 2008 році. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, коментуючи сьогоднішню заяву ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, що рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році було правильним.
Ваннікова пригадала, як у перерві між засіданнями ЄНП Віктор Ющенко в кулуарах підійшов до канцлерки неформально поспілкуватись саме про надання Україні ПДД.
«Підійшов, дуже делікатно звернувся, торкнувся ліктя. Неадекватно емоційна реакція від завжди стриманої пані Меркель досі в мене перед очима. «Не приближайтесь ко мне, у меня нет на Вас времені», – засичала вона, вся нервово засмикалась, розвернулась і побігла в інший кінець зали. Незручно стало всім присутнім. Іспанський сором – кажуть зараз», – розповіла колишня прессекретарка Ющенка.
За словами Ваннікової, тоді Ющенко сказав їй: «Путін накрутив».
На її думку, «Путін не просто накручував пані Меркель проти України, він зробив її співучасницею своїх злочинів».
Як повідомлялося, Меркель і зараз вважає, що рішення не приймати Україну в НАТО у 2008 році було правильним. Таким чином Меркель відповіла на критику президента Зеленського щодо наслідків політичних поступок Росії. Також ексканцлерка не стала реагувати на запрошення Зеленського приїхати в Бучу.
Напередодні президент Україна Володимир Зеленський звернувся до колишніх канцлера Німеччини й президента Франції Ангели Меркель й Ніколи Саркозі. Запросив їх особисто відвідати Бучу, аби побачити закатованих українців й наслідки політичних поступок Росії.
Зеленський також нагадав, що 3 квітня виповнилося 14 років саміту НАТО в Бухаресті, коли був шанс забрати Україну з «сірої зони» на сході Європи.