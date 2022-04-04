«Іспанський сором». Екссекретарка Ющенка пригадала неприємний інцидент із Меркель у 2008-му

У 2008 році Ангела Меркель неадекватно відреагувала на прохання Віктора Ющенка про розмову

Путін зробив Меркель співучасницею своїх злочинів, вважає Ваннікова

Колишня прессекретарка експрезидента України Віктора Ющенко Ірина Ваннікова розповіла про неприємну ситуацію, яка сталася на з’їзді Європейської народної партії напередодні саміту НАТО у 2008 році. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, коментуючи сьогоднішню заяву ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, що рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році було правильним.

Ваннікова пригадала, як у перерві між засіданнями ЄНП Віктор Ющенко в кулуарах підійшов до канцлерки неформально поспілкуватись саме про надання Україні ПДД.

«Підійшов, дуже делікатно звернувся, торкнувся ліктя. Неадекватно емоційна реакція від завжди стриманої пані Меркель досі в мене перед очима. «Не приближайтесь ко мне, у меня нет на Вас времені», – засичала вона, вся нервово засмикалась, розвернулась і побігла в інший кінець зали. Незручно стало всім присутнім. Іспанський сором – кажуть зараз», – розповіла колишня прессекретарка Ющенка.

За словами Ваннікової, тоді Ющенко сказав їй: «Путін накрутив».

На її думку, «Путін не просто накручував пані Меркель проти України, він зробив її співучасницею своїх злочинів».

Як повідомлялося, Меркель і зараз вважає, що рішення не приймати Україну в НАТО у 2008 році було правильним. Таким чином Меркель відповіла на критику президента Зеленського щодо наслідків політичних поступок Росії. Також ексканцлерка не стала реагувати на запрошення Зеленського приїхати в Бучу.

Напередодні президент Україна Володимир Зеленський звернувся до колишніх канцлера Німеччини й президента Франції Ангели Меркель й Ніколи Саркозі. Запросив їх особисто відвідати Бучу, аби побачити закатованих українців й наслідки політичних поступок Росії.

Зеленський також нагадав, що 3 квітня виповнилося 14 років саміту НАТО в Бухаресті, коли був шанс забрати Україну з «сірої зони» на сході Європи.