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    Ангелі Меркель запропонували роботу в ООН

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    Також можуть запропонувати посаду виконавчого секретаря Рамкової конвенції ООН про зміну клімату - Ангелі Меркель запропонували роботу в ООН
    Також можуть запропонувати посаду виконавчого секретаря Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
    фото з відкритих джерел

    Генсекретар ООН Гутерреш запропонував Ангелі Меркель роботу в організації

    Колишньому канцлеру Німеччини Ангелі Меркель запропонували роботу в ООН. Про це пише Politico.

    Відповідний лист із проханням очолити консультативний орган високого рівня з глобальних суспільних благ, які приносять користь всьому людству, екс-лідеру ФРН направив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

    За даними видання, у разі відмови німецькому політику також можуть запропонувати посаду виконавчого секретаря Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Термін повноважень чинного голови секретаріату Патрісії Еспінози спливає цього літа.

    Уточнюється, що наразі Меркель не відповіла на листа.

    Раніше Ангела Меркель розповіла, що поки що не продумала плани на пенсію після виходу з політики. Водночас вона заявила, що насамперед спробує відпочити. Політик пожартувала, що спочатку поперемінно читатиме і спатиме, а потім займеться тим, що спаде їй на думку.

    Ангела Меркель стала першою жінкою на посаді канцлера Німеччини та працювала на цій посаді з 2005 року. Новим канцлером Німеччини 8 грудня було обрано соціал-демократа Олафа Шольца.

    До слова, глава МЗС Німеччини пообіцяла «переоцінити» останні рішення Меркель.

    У грудні 2021 року партія Меркель обрала нового лідера. ХДС після 16 років урядування на чолі з Ангелою Меркель нині перебуває в опозиції.

    Як відомо, 8 грудня Бундестаг обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини. Також повідомлялося, що новий уряд Німеччини підтримає рух України до ЄС

    Також ЗМІ дізналися, як Меркель провела перший день на пенсії (фото).

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    Теги: Ангела Меркель ООН Антоніу Гутерріш праця
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    Ангелі Меркель запропонували роботу в ООН