Керівник екологічної інспекції Харківщини розказала, як захищатиме ліси області від незаконної вирубки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В.о. начальника Державної екологічної інспекції у Харківській області Інеса Сосіна

Екоінспекція Харківської області посіла друге місце в рейтингу охорони навколишнього природного середовища за 2019 рік

Екологічна інспекція Харківщини завершила минулий рік, здійснивши 3009 перевірок та притягнувши за результатами виявлених порушень до адміністративної відповідальності 2465 осіб.

В.о. начальника Державної екологічної інспекції у Харківській області Інеса Сосіна розповіла: «Екоінспекція Харківської області невипадково посіла друге місце в рейтингу екоінспекцій країни з результатів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища за 2019 рік».

«Такий результат, на думку керівниці, є абсолютно закономірним завдяки вірно вибраним пріоритетам в напрямах діяльності відомства та ефективно налагодженій взаємодії інспекції з громадськістю», - додала вона.

Очільниця відомства наголосила, що Харківська екоінспекція, визначивши пріоритетним напрямом діяльності в 2019 році запобігання незаконній вирубці лісу, за результатами планових та позапланових перевірок нарахувала збитків заподіяних лісу незаконним порубом на суму понад 29 млн. грн, що в 55 разів більше, ніж в 2018 році.

Задля припинення незаконно призначених рубок, екоінспекцією подано позови до лісогосподарських підприємств щодо застосування заходів реагування в частині припинення виконання робіт на відповідних лісових ділянках. На теперішній час винесено два рішення на користь обласної держекоінспекції.

«Незважаючи на те, що основним завданням Державної екологічної інспекції у Харківській області є виконання річного плану здійснення державного нагляду (контролю), екоінспекція з метою виконання ключових завдань, визначених урядом, вже здійснила протягом 2019 року огляд 1147,00 га лісових ділянок Харківщини та активно продовжить роботу в даному напрямі і в поточному році» - зазначила в. о. головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Харківської області.