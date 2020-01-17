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    Уряд хоче ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію

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    <span>Державна архітектурна-будівельна інспекція України (ДАБІ) була створена у 2014 році&nbsp;</span> - Уряд хоче ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію
    Державна архітектурна-будівельна інспекція України (ДАБІ) була створена у 2014 році 

    Ліквідація ДАБІ — це хороша ідея, - заявив Гончарук

    В уряді вивчають питання ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) в тому вигляді, в якому відомство функціонує нині.

    Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час наради з питань розвитку будівельної галузі та детінізації ринку праці у будівництві 17 січня.

    «Потрібно буде вивчити питання можливості ліквідації ДАБІ в тому вигляді, в якому вона є. Я думаю, що ліквідація ДАБІ — це хороша ідея», - зазначив Гончарук.

    Він додав, що також необхідно відсторонити всіх керівників регіональних підрозділів ДАБІ та провести їхню атестацію.

    Як відомо, Державна архітектурна-будівельна інспекція України (ДАБІ) була створена у 2014 році і є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

    Основними завданнями ДАБІ є: здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт; здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві у визначених законодавством випадках; ліцензування будівництва об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків, та здійснення контролю за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов будівництва об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків.

    Джерело: Укрінформ

    будівництво ДАБІ уряд архітектура інспекція Олексій Гончарук
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