Прокуратура розповсюджує фейки? Керівництво харківського Держгеокадастру заявило про тиск



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Це повідомлення чиновники Харківського Держгеокадастру називають фейковим

Скандал спалахнув навколо начебто передачі у власність 400 га регіонального ландшафтного парку «Великобурлуцький степ»

Фейкові новини на сайті прокуратури Харківської області переходять в площину фабрикування кримінальних справ щодо посадових осіб харківського Держгеокадастру. Заяву про це зробив заступник начальника юридичного управління головного управління Держгеокадастру в Харківській області Костянтин Рибалко.

«Ми переконані, що нові обличчя Харківської обласної прокуратури намагаються «успішно» пройти свій випробувальний термін і зробити собі позитивні рейтинги в очах власного керівництва і суспільства в цілому», – заявив Рибалко.

Костянтин Рибалко

На думку Рибалко, побудова таких рейтингів базується на «вкиданні збоку прокуратури в інфопростір фейкових новин з відсутнім законним підґрунтям і фактами, з яких в подальшому формують доказову базу для відкриття кримінальних проваджень і фабрикування кримінальних справ».

Зокрема, чиновник повідомляє, що на сайті обласної прокуратури ще 21 листопада 2019 року з’явилась новина про відкриття кримінального провадження за фактами передачі у власність службовими особами обласного Держгеокадастру земель природно-заповідного фонду, які перебувають у межах регіонального ландшафтного парку «Великобурлуцький степ» загальною площею майже 400 га.

За словами Костянтина Рибалка, «між розміщенням на сайті прокуратури фейкової новини про незаконне відчуження земельних ділянок регіонального ландшафтного парку «Великобурлуцький степ» та ухвалою про тимчасовий доступ до речей обласного Держгеокадастру у даному кримінальному провадженні пройшло два місяця».

«Це яскраво засвідчує, що прокуратура роздумує над тим, яким чином, відкривши кримінальне провадження, довести його до фабрикування справи і здійснити в подальшому тиск на судову гілку влади для досягнення власного результату. Вона свідомо розуміє, що Головним управлінням передано у власність земельних ділянок загальною площею не 400 га, а близько 12 га (7 земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства), тобто в 33 рази менше, і не за рахунок земель природно-заповідного фонду, а за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які і на даний час залишаються такими».

Чиновник стверджує, що жодних меж території «Великобурлуцький степ», про які заявляє прокуратура, не існує, оскільки їх досі не має з причини не розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій регіонального ландшафтного парку, так і в загалі завдяки відсутності проєкту створення парку з моменту прийняття обласною радою рішення 2000 року про утворення регіонального ландшафтного парку, що фактично засвідчує відсутність намірів в подальшому установити межі парку через розроблення відповідної землевпорядної документації.

«Варто зауважити, що з семи земельних ділянок, переданих Головним управлінням у власність громадянам, шість передані саме учасникам бойових дій – учасникам АТО, що є складовою загальної соціальної політики відомства, За результатами діяльності з реалізації першочергових прав учасників АТО на землю, Харківщина посідає четверте місце в Україні, забезпечивши земельними наділами більше 12 тис. бійців», - наголошує юрист земельного відомства.