Керівника державної зернової корпорації затримали при спробі втечі з України

Андрія Власенка затримали в аеропорту «Жуляни»

Нацполіція затримала керівника «Державної продовольчо-зернової корпорації України» Андрія Власенка при спробі втечі з України. Про це йдеться на сайті Національної поліції.

Посадовця затримали в аеропорту «Жуляни» вранці 13 серпня. У поліції кажуть, що в такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із посадовцем затримали і його спільника.

Очільник «Державної продовольчо-зернової корпорації України» Андрій Власенко. Фото: Преступности.Нет

Слідчі повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі з ними проводяться слідчі дії.

Готуються клопотання в суд для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, цього тижня Національна поліція викрила посадовців Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) на мільйонних розкраданнях і зловживанні службовим становищем.

Поліція провела обшуки у приміщеннях ДПЗКУ, а також в офісах компаній та за місцями проживання фігурантів на території кількох областей.

Нагадаємо, наприкінці липня суд заарештував екскерівника філії Державної продовольчо-зернової корпорації України.

Раніше під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Хлібна база № 73» Державного агентства резерву України виявлено порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму понад 30 млн грн. Контрольний захід охопив період з 1 січня 2017 року по 30 червня 2020 року.

Виявлено нестачу зерна пшениці Державного агентства резерву України на суму майже 28 млн грн, позаяк посадові особи ДП «Хлібна база №73» не забезпечили його зберігання. Установлено псування зерна пшениці Державного агентства резерву України на суму понад 2 млн грн через незабезпечення підприємством належних умов його зберігання, освіження тощо, розповіли в Держаудитслужбі.



