  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Керівника державної зернової корпорації затримали при спробі втечі з України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Очільник &laquo;Державної продовольчо-зернової корпорації України&raquo; намагався втекти з України - Керівника державної зернової корпорації затримали при спробі втечі з України
    Очільник «Державної продовольчо-зернової корпорації України» намагався втекти з України
    Фото: npu.gov.ua

    Андрія Власенка затримали в аеропорту «Жуляни»

    Нацполіція затримала керівника «Державної продовольчо-зернової корпорації України» Андрія Власенка при спробі втечі з України. Про це йдеться на сайті Національної поліції.

    Посадовця затримали в аеропорту «Жуляни» вранці 13 серпня. У поліції кажуть, що в такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із посадовцем затримали і його спільника.

    Очільник «Державної продовольчо-зернової корпорації України» Андрій Власенко. Фото: Преступности.Нет
    Очільник «Державної продовольчо-зернової корпорації України» Андрій Власенко. Фото: Преступности.Нет

    Слідчі повідомили про підозру керівникові корпорації та власникові кількох товариств за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі з ними проводяться слідчі дії.

    Готуються клопотання в суд для обрання обом підозрюваним запобіжних заходів.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Керівника державної зернової корпорації затримали при спробі втечі з України
    Керівника державної зернової корпорації затримали при спробі втечі з України
    Керівника державної зернової корпорації затримали при спробі втечі з України

    Нагадаємо, цього тижня Національна поліція викрила посадовців Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) на мільйонних розкраданнях і зловживанні службовим становищем.

    Поліція провела обшуки у приміщеннях ДПЗКУ, а також в офісах компаній та за місцями проживання фігурантів на території кількох областей.

    Нагадаємо, наприкінці липня суд заарештував екскерівника філії Державної продовольчо-зернової корпорації України.

    Раніше під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Хлібна база № 73» Державного агентства резерву України виявлено порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму понад 30 млн грн. Контрольний захід охопив період з 1 січня 2017 року по 30 червня 2020 року.

    Виявлено нестачу зерна пшениці Державного агентства резерву України на суму майже 28 млн грн, позаяк посадові особи ДП «Хлібна база №73» не забезпечили його зберігання. Установлено псування зерна пшениці Державного агентства резерву України на суму понад 2 млн грн через незабезпечення підприємством належних умов його зберігання, освіження тощо, розповіли в Держаудитслужбі.


    Теги: Національна поліція України корупція в Україні арешт зерно Україна Аеропорт Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Керівника державної зернової корпорації затримали при спробі втечі з України