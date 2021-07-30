Суд заарештував екскерівника філії Державної продовольчо-зернової корпорації України

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків

Суд заарештував колишнього керівника філії Державної продовольчо-зернової корпорації України. Слідчий суддя ВАКС застосував до підозрюваного тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4,758 млн гривень. Про це повідомляє в Телеграм НАБУ.

Строк дії запобіжного заходу до 27 вересня 2021 року.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків.

Як вже повідомлялось, у листопаді-грудні 2019 року вказана особа, перебуваючи на посаді директора філії АТ «ДПЗКУ», реалізувала зерно, що знаходилось на балансі державної корпорації, приватному підприємству.

Проте в ході досудового розслідування було встановлено, що відвантаження понад 3000 тон зерна відбулось без дозволу власника, а отримані внаслідок незаконних операцій кошти були привласнені посадовцем.

28 серпня 2021 року детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру колишньому посадовцю. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування триває.

До слова, під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Хлібна база № 73» Державного агентства резерву України виявлено порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму понад 30 млн грн. Контрольний захід охопив період з 1 січня 2017 року по 30 червня 2020 року.

Виявлено нестачу зерна пшениці Державного агентства резерву України на суму майже 28 млн грн, позаяк посадові особи ДП «Хлібна база №73» не забезпечили його зберігання. Установлено псування зерна пшениці Державного агентства резерву України на суму понад 2 млн грн через незабезпечення підприємством належних умов його зберігання, освіження тощо», — розповіли в Держаудитслужбі.

Зауважимо, що непроведення підприємством повного розрахунку зі звільненими працівниками призвело до невиплати їм середнього розміру заробітної плати за період затримки повного розрахунку на суму майже 870 тис. грн.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує врожай зернових культур у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн.

Аналітики ООН також спрогнозували, яким буде врожай пшениці в Україні. В ООН переконані, що сніжна зима позитивно вплине на врожай зернових.