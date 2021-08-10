Мільйонні розкрадання: поліція прийшла з обшуками до Державної продовольчо-зернової корпорації

Поліція проводить обшуки у приміщеннях ДПЗКУ, а також в офісах компаній та за місцями проживання фігурантів на території кількох областей

Національна поліція викрила посадовців Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) на мільйонних розкраданнях і зловживанні службовим становищем. Про це у Facebook повідомила пресслужба департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Згідно з повідомленням, посадові особи ДПЗКУ спільно з підприємцями налагодили злочинну схему розтрати майна корпорації, збитки від реалізації якого сягнули мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що посадовці проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти. При цьому вони занижували вартість та не здійснювали попередню оплату товару. За кредитні кошти, отримані під державні гарантії, посадовці закуповували зернові через фіктивні підприємства та експортували товар за ціною, що значно нижче ринкової. Так, протягом січня-травня 2021 року було укладено близько десяти збиткових контрактів на експорт зерна.

Правоохоронці повідомили також про факти зловживання під час укладення договорів про страхування майна. Тариф за оформленим документом був в три-п’ять разів вищий за ринкову вартість подібних послуг.

Зазначається, що наразі поліція проводить обшуки у приміщеннях ДПЗКУ, а також в офісах компаній та за місцями проживання фігурантів на території кількох областей.

У пресслужбі додали, що наразі встановлюється точна сума завданих посадовцями збитків та вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Нагадаємо, наприкінці липня суд заарештував екскерівника філії Державної продовольчо-зернової корпорації України.

Раніше під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Хлібна база № 73» Державного агентства резерву України виявлено порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму понад 30 млн грн. Контрольний захід охопив період з 1 січня 2017 року по 30 червня 2020 року.

Виявлено нестачу зерна пшениці Державного агентства резерву України на суму майже 28 млн грн, позаяк посадові особи ДП «Хлібна база №73» не забезпечили його зберігання. Установлено псування зерна пшениці Державного агентства резерву України на суму понад 2 млн грн через незабезпечення підприємством належних умов його зберігання, освіження тощо, розповіли в Держаудитслужбі.