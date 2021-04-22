Керівника і головного бухгалтера банку викрито у фальсифікації фінансових документів

Посадовці банку приховували неплатоспроможність фінустанови

Столичні правоохоронці повідомили про підозру голові правління та головному бухгалтеру однієї банківської установи України за фактом фальсифікації фінансових документів фінансової організації (ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, голова правління банку та головний бухгалтер цієї установи, діючи у передній змові, у період 2018-2020 років вносили у фінансову звітність завідомо недостовірні відомості щодо начебто належного банку майна та надавали її до Національного банку України.

Так, достеменно знаючи, що цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої, що розташований у Херсонській області, не належить фінансовій установі, підозрювані зазначали його наявність в активах банку з метою приховування його стійкої фінансової неспроможності, так як наслідок невизнання його неплатоспроможнім.

Наразі слідство у кримінальному провадженні триває.

На теперішній час вказану банківську установу визнано неплатоспроможною та введено тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Правопорушення викрито прокурорами спільно зі слідчими поліції Києва та Кібердепартаментом Служби безпеки України.

Нагадаємо, нещодавно Національний банк виключив з державного реєстру фінустанов три компанії, а ще дві фінустанови добровільно відмовились від ліцензій.

У лютому Нацбанк анулював ліцензії 10 фінустанов.