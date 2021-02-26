Нацбанк анулював ліцензії 10 фінустанов

Фінкомпанії продовжують працювати та мають чинні ліцензії на інші види діяльності

Десять фінансових установ добровільно відмовилися від ліцензій

Національний банк України анулював ліцензії на надання фінансових послуг 10 фінансових установ на підставі поданих ними заяв.

Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив ці рішення 12 та 19 лютого.

Зокрема відкликані всі наявні ліцензії:

Фінкомпанії «Рітейл Кепітал» – одну ліцензію на надання послуг з факторингу;

Ломбарду «Мілан» Осіпова Наталя Василівна та Компанія» – одну ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту.

Станом на 1 жовтня 2020 року активи ФК «Рітейл Кепітал» становили 132 млн грн, або 0,07% від загального обсягу активів фінкомпаній, а активи ломбарду «Мілан» - 1,1 млн грн, або 0,03% від загального обсягу ломбардів.

Також відкликана низка ліцензій:

ТОВ «Преміум Фінанс» чотири ліцензії – на надання послуг з факторингу та фінансового лізингу, надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, а також на надання гарантії. Водночас у компанії залишається чинною ліцензія на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями у готівковій формі);

ФК «Юапей» дві ліцензії – на надання послуг з факторингу та на надання гарантії. Водночас у компанії залишається чинною ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Відкликані ліцензії на надання гарантій:

ФК «Амбер»;

ТОВ «Сільвер Пей»;

ТОВ «Тетра Капітал»;

ФК «Фінтрастгарант»;

ФК «Фінцентр»;

ФК «Фінінтеграл».

Водночас ці фінкомпанії продовжують діяльність та мають чинні ліцензії на інші види діяльності. У них були відкликані ліцензії виключно на надання гарантій у зв’язку з тим, що ці фінансові компанії не планували вести активну діяльність з надання гарантій і не були готові до виконання обов’язкових нормативів, які набрали чинності з 1 травня 2020 року. Тому фінансові компанії добровільно відмовилися від ліцензій на цей вид діяльності.



