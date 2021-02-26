Нацбанк анулював ліцензії 10 фінустанов
Десять фінансових установ добровільно відмовилися від ліцензій
Національний банк України анулював ліцензії на надання фінансових послуг 10 фінансових установ на підставі поданих ними заяв.
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив ці рішення 12 та 19 лютого.
Зокрема відкликані всі наявні ліцензії:
- Фінкомпанії «Рітейл Кепітал» – одну ліцензію на надання послуг з факторингу;
- Ломбарду «Мілан» Осіпова Наталя Василівна та Компанія» – одну ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту.
Станом на 1 жовтня 2020 року активи ФК «Рітейл Кепітал» становили 132 млн грн, або 0,07% від загального обсягу активів фінкомпаній, а активи ломбарду «Мілан» - 1,1 млн грн, або 0,03% від загального обсягу ломбардів.
Також відкликана низка ліцензій:
- ТОВ «Преміум Фінанс» чотири ліцензії – на надання послуг з факторингу та фінансового лізингу, надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, а також на надання гарантії. Водночас у компанії залишається чинною ліцензія на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями у готівковій формі);
- ФК «Юапей» дві ліцензії – на надання послуг з факторингу та на надання гарантії. Водночас у компанії залишається чинною ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.
Відкликані ліцензії на надання гарантій:
- ФК «Амбер»;
- ТОВ «Сільвер Пей»;
- ТОВ «Тетра Капітал»;
- ФК «Фінтрастгарант»;
- ФК «Фінцентр»;
- ФК «Фінінтеграл».
Водночас ці фінкомпанії продовжують діяльність та мають чинні ліцензії на інші види діяльності. У них були відкликані ліцензії виключно на надання гарантій у зв’язку з тим, що ці фінансові компанії не планували вести активну діяльність з надання гарантій і не були готові до виконання обов’язкових нормативів, які набрали чинності з 1 травня 2020 року. Тому фінансові компанії добровільно відмовилися від ліцензій на цей вид діяльності.