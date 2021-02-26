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    Нацбанк анулював ліцензії 10 фінустанов

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    Фінкомпанії продовжують працювати та мають чинні ліцензії на інші види діяльності - Нацбанк анулював ліцензії 10 фінустанов
    Фінкомпанії продовжують працювати та мають чинні ліцензії на інші види діяльності
    Фото з відкритих джерел

    Десять фінансових установ добровільно відмовилися від ліцензій

    Національний банк України анулював ліцензії на надання фінансових послуг 10 фінансових установ на підставі поданих ними заяв.

    Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив ці рішення 12 та 19 лютого.

    Зокрема відкликані всі наявні ліцензії:

    • Фінкомпанії «Рітейл Кепітал» – одну ліцензію на надання послуг з факторингу;
    • Ломбарду «Мілан» Осіпова Наталя Василівна та Компанія» – одну ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту.

    Станом на 1 жовтня 2020 року активи ФК «Рітейл Кепітал» становили 132 млн грн, або 0,07% від загального обсягу активів фінкомпаній, а активи ломбарду «Мілан» - 1,1 млн грн, або 0,03% від загального обсягу ломбардів.

    Також відкликана низка ліцензій:

    • ТОВ «Преміум Фінанс» чотири ліцензії – на надання послуг з факторингу та фінансового лізингу, надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, а також на надання гарантії. Водночас у компанії залишається чинною ліцензія на здійснення валютних операцій (торгівля валютними цінностями у готівковій формі);
    • ФК «Юапей» дві ліцензії – на надання послуг з факторингу та на надання гарантії. Водночас у компанії залишається чинною ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

    Відкликані ліцензії на надання гарантій:

    • ФК «Амбер»;
    • ТОВ «Сільвер Пей»;
    • ТОВ «Тетра Капітал»;
    • ФК «Фінтрастгарант»;
    • ФК «Фінцентр»;
    • ФК «Фінінтеграл».

    Водночас ці фінкомпанії продовжують діяльність та мають чинні ліцензії на інші види діяльності. У них були відкликані ліцензії виключно на надання гарантій у зв’язку з тим, що ці фінансові компанії не планували вести активну діяльність з надання гарантій і не були готові до виконання обов’язкових нормативів, які набрали чинності з 1 травня 2020 року. Тому фінансові компанії добровільно відмовилися від ліцензій на цей вид діяльності.


    Теги: Національний банк торгівля ліцензія фінанси
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