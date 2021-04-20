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    Виставлено на продаж відділення банку «Аркада» на Осокорках

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    На аукціон виставлено офіс банку на вул. Єлизавети Чавдар, 32 - Виставлено на продаж відділення банку «Аркада» на Осокорках
    На аукціон виставлено офіс банку на вул. Єлизавети Чавдар, 32
    Фото: Prozorro

    Стартова ціна офісного приміщення банку – 56 млн грн

    На продаж на відкритому електронному аукціоні буде виставлено офісне приміщення банку «Аркада» на столичних Осокорках та 44 одиниці інших основних засобів банку, що перебуває в ліквідації. Торги відбудуться 26 квітня 2021 року в системі Prozorro.Продажі. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

    Офісне приміщення є колишнім відділенням банку «Аркада», знаходиться в густонаселеному Дарницькому районі Києва за адресою: вул. Єлизавети Чавдар, 32.

    Об’єкт має фасадне розташування і загальну площу 1609 кв. м.

    Поруч – інтенсивні транспортні та пішохідні потоки, розвинута інфраструктура. Неподалік знаходиться станція метро «Осокорки».

    Зазначається, що будівлю можна використовувати за різним функціональним призначенням: як офісне приміщення, торгові площі, адміністративний центр тощо.

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    Виставлено на продаж відділення банку «Аркада» на Осокорках
    Виставлено на продаж відділення банку «Аркада» на Осокорках

    Стартова ціна лоту – 56 млн грн.

    Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, відкрито і прозоро.

    Аукціон заплановано на 26 квітня 2021 року.

    До участі у торгах запрошуються як юридичних, так і фізичних осіб. Детальна інформація про лот та умови участі в аукціоні представлені за посиланням.

    Всі кошти, отримані від продажу активів неплатоспроможних банків, Фонд спрямовує на розрахунки з їх кредиторами.

    Крім цього, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж на відкритому електронному аукціоні головний офіс банку «Аркада» площею 14,1 тис. кв. м і земельну ділянку під ним площею 0,5 га. Будівля розташована на вул. Ольгинській, 3-А в центрі Києва.

    Також виставлені на продаж земельні ділянки банку «Аркада», розташовані в селищі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області.

    Нагадаємо, у лютому цього року Печерський суд Києва зняв арешт з найбільшого активу неплатоспроможного банку «Аркада».

    Теги: Київ банк ProZorro аукціон
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