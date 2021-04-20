Виставлено на продаж відділення банку «Аркада» на Осокорках

На аукціон виставлено офіс банку на вул. Єлизавети Чавдар, 32

Стартова ціна офісного приміщення банку – 56 млн грн

На продаж на відкритому електронному аукціоні буде виставлено офісне приміщення банку «Аркада» на столичних Осокорках та 44 одиниці інших основних засобів банку, що перебуває в ліквідації. Торги відбудуться 26 квітня 2021 року в системі Prozorro.Продажі. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Офісне приміщення є колишнім відділенням банку «Аркада», знаходиться в густонаселеному Дарницькому районі Києва за адресою: вул. Єлизавети Чавдар, 32.

Об’єкт має фасадне розташування і загальну площу 1609 кв. м.

Поруч – інтенсивні транспортні та пішохідні потоки, розвинута інфраструктура. Неподалік знаходиться станція метро «Осокорки».

Зазначається, що будівлю можна використовувати за різним функціональним призначенням: як офісне приміщення, торгові площі, адміністративний центр тощо.

Стартова ціна лоту – 56 млн грн.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, відкрито і прозоро.

Аукціон заплановано на 26 квітня 2021 року.

До участі у торгах запрошуються як юридичних, так і фізичних осіб. Детальна інформація про лот та умови участі в аукціоні представлені за посиланням.

Всі кошти, отримані від продажу активів неплатоспроможних банків, Фонд спрямовує на розрахунки з їх кредиторами.

Крім цього, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставить на продаж на відкритому електронному аукціоні головний офіс банку «Аркада» площею 14,1 тис. кв. м і земельну ділянку під ним площею 0,5 га. Будівля розташована на вул. Ольгинській, 3-А в центрі Києва.

Також виставлені на продаж земельні ділянки банку «Аркада», розташовані в селищі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області.

Нагадаємо, у лютому цього року Печерський суд Києва зняв арешт з найбільшого активу неплатоспроможного банку «Аркада».