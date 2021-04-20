Нацбанк покарав чотирьох страховиків «автоцивілки»

Страховики не дотримувались обов’язкових фінансових нормативів й у першому півріччі 2020 року

Страховики зобов’язані до 3 червня усунути порушення та подати Нацбанку звіт

Національний банк тимчасово зупинив дію усіх ліцензій чотирьох страховиків ОСЦПВ за порушення обов’язкових нормативів. За даними НБУ, комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив ці рішення 19 квітня.

Комітет розглянув чотири акти, складені за порушення страховиками, які мають ліцензії на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) власників наземних транспортних засобів та є членами МТСБУ.

За результатами розгляду актів з 20 квітня призупинені ліцензії:

• СК «Ю.Ес.Ай»;

• ПрАТ «СГ «Ю.Бі.Ай.-КООП»;

• ТДВ «Міжнародна Страхова Компанія»;

• СК «Глобал Гарант».

Усі зазначені страховики не виконують норматив платоспроможності та достатності капіталу та норматив ризиковості операцій, а сформовані страхові резерви не були розміщені у визначених категоріях прийнятних активів у повному обсязі.

Водночас фактичний запас платоспроможності СК «Глобал Гарант» та СК «Ю.Ес.Ай» є меншим за розрахунковий нормативний запас платоспроможності, а ТДВ «Міжнародна Страхова Компанія» додатково не дотримується нормативу якості активів.

Вказані страховики не дотримувались обов’язкових фінансових нормативів й у першому півріччі 2020 року. Станом на дату застосування санкцій страховики не усунули зафіксовані порушення самостійно. На зазначених страховиків припадає близько 8% ринку ОСЦПВ.

Захід впливу у вигляді зупинки ліцензій спрямований на недопущення збільшення зобов’язань у таких страховиків за договорами страхування, в тому числі за ОСПЦВ, поки такі порушення не будуть усунуті повністю.

«Автоцивілка – один із найсоціальніших видів страхування в Україні. У 2020 році договори «автоцивілки» були оформлені для понад 8,3 млн автомобілів, власниками яких сплачено понад 6,1 млрд грн страхових премій. Платоспроможність 49 страховиків, які мають право реалізовувати поліси ОСЦПВ, є обов’язковою передумовою своєчасних та повних виплат за цим видом страхування, а також здорової конкуренції на ринку. Проте фінансовий стан деяких страховиків викликає глибоке занепокоєння. Це підтверджується негативною тенденцією збільшення скарг, зростання кредиторської заборгованості за страховими виплатами, скорочення прийнятних активів на рахунках таких страховиків, в точу числі за рахунок виведення грошових коштів та ОВДП з компаній та заміни їх на сумнівні акції та дебіторську заборгованість», - зазначив заступник голови НБУ Ярослав Матузка.

Рішення про застосування заходів впливу набуває чинності 20 квітня 2021 року. З цього моменту і до припинення порушень вказані страхові компанії втрачають право укладати нові договори страхування та договори страхування, які збільшують зобов'язання щодо раніше укладених договорів страхування.

Страховики зобов’язані до 3 червня 2021 року усунути порушення та подати Нацбанку звіт про їхнє усунення і засвідчені у належний спосіб документи, які це підтверджують.